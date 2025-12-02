Lidl también piensa en nuestros perros: colección navideña con varios modelos disponibles

Llegan las navidades y con ellas los regalos o las cenas con amigos. Pero también es tiempo para estar con nuestras mascotas en las que Lidl también ha pensado con una colección navideña en la que tendrás varios modelos disponibles.

Sin duda, unas prendas para que nuestros perros puedan estar más calentitos. Y es que a partir del día 8 estarán disponibles unos jerseys con detalles navideños con tres modelos distintos, en colores rojo, verde y negro.

Jersys para perro. / Lidl

Los hay de las tallas 35 a la 50 y cuestan tan solo 5,99 euros.

Además, si quieres disfrazar a tu mascota en esta época tan especial, tienes un disfraz de regalo y otro de Papá Noel que le quedarán ideales.

Disfraces de perro. / Lidl

Tallas

En este caso, las tallas van del 25 al 50 y su precio es de 3,99 euros,