Llegan a Lidl las chaquetas polares más esperadas: no tendrás que encender la chimenea

Tiene tres modelos y un precio increíble

Llegan a Lidl las chaquetas polares más esperadas: no tendrás que encender la chimenea

Benito Domínguez

El invierno está a la puerta de la esquina y tenemos que prepararnos. Afortunadamente, en Lidl tienen las chaquetas polares más esperadas, funcionan tan bien que no tendrás que encender la chimenea.

Estas chaquetas tienen un corte holgado y están disponibles en tres colores, beige, gris y negro. Además, cuentan con bolsillos laterales.

Chaqueta polar de punto.

Las chaquetas de forro polar están fabricadas con naterial reciclado y cuentan con un forro polar suave y cálido con interior cepilado. Además, son de cuello alto y con cremallera completa con protector de barbilla. Además, el modelo beige tiene un bolsillo en el pecho con cierre de velcro.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas calentitas chaquetas polares que venden en Lidl tienen un precio de 9,99 euros.

