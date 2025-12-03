Juan Natexx, experto en sueño, advierte sobre el pijama gordo en invierno: “No se inventó para ayudarte a dormir”

Al debate de si es mejor dormir con o sin pijama, se suma otra cuestión: ¿son óptimos para dormir los pijamas de invierno? Es muy común ver en redes sociales a la gente con esos pijamas que parecen de peluche, pero no son aconsejables para favorecer el descanso.

“El pijama no se inventó para ayudarte a dormir”, sentencia Juan Natexx, experto en sueño. Hace muchos años en la India, explica, las noches eran “un infierno” por el calor, la humedad y los mosquitos. Decidieron entonces poner alguna prenda para dormir que les protegiese sin darles más calor o se pegase al cuerpo. “La ropa era tan ligera y práctica que la usaban también durante el día”, expone.

Fueron los británicos los que trajeron esa ropa a Europa, pero al ser un clima más frío decidieron adaptarla. Así nació el pijama tal como hoy lo conocemos. “Pero esa evolución no es tan buena como parece porque tu cuerpo necesita bajar la temperatura para dormir bien”, apunta el experto en sueño. Por lo tanto, si usas pijamas gordos y también te tapas, la temperatura no baja “y no logras entrar en sueño profundo”.

En cambio, los pijamas más finos (tipo lo que utilizaban en la India) pueden funcionar. También hay otra opción, tal como apunta el experto en sueño: dormir sin pijama para que el cuerpo se regule mejor.