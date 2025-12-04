El zapatero perfecto para poner detrás de las puertas se vende en Action (y a un precio de risa)

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

Muchos de sus productos causan sesanción y se agotan con regularidad gracias al efecto de las redes sociales. Uno de sus productos más virales es un zapatero estrecho que es perfecto para poner detrás de las puertas ya provechar ese espacio.

"Me ha resultado complicado conseguir uno tan estrecho y menos a ese precio", comenta una chica tras dar con el artículo de Action y mostrarlo en sus redes. En su caso, lo coclocó en la habitación de sus hijas y asegura que cogen 15 pares de zapatos.

El zapatro en cuestión es de color madera y mide 80x55x15. Su precio es de 26 euros.

El único problema es que la tienda no vende online y solo se puede encontrar en aquellos establecimeintos en los que aún tengan stock.

¿Qué es Action?

La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.

El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.