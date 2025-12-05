Adiós a los radiadores: la alternativa de Lidl para calentar la casa por menos de 30 euros que los clientes se llevan a pares

Calentar la casa en invierno de forma efectiva y sin gastarse demasiado dinero es el dilema de todos los hogares cuando llega la época de frío. Lidl ha lanzado la alternativa a los radiadores. Una opción barata, estética y eficiente. Los clientes se lo están llevando a pares.

"Pedí dos. Uno es para nuestro pequeño aseo de invitados y otro para el baño. Normalmente calentamos con gas, pero instalar un sistema fotovoltaico ha hecho que calentar con electricidad vuelva a ser divertido. La función de oscilación, combinada con el ventilador, calienta estas dos habitaciones ráipido", comenta un cliente del supermercado.

El calentador cerámico de pared de Lidl va colocado como si fuese un aparato de aire acondicionado y tiene unas pestañas que oscilan para reparir el calor. "Se calienta rapidísimo. Ideal para cuando la calefacción no está funcionando, como en primavera y otoño", dice otro de los compradores que ya ha probado el producto.

Calefactor cerámico de Lidl / Lidl

Calentador y ventilador por menos de 30 euros

Este calentador se convierte también en ventilador los meses de frío por lo que lo hace un producto muy interesante. El precio es otro de sus atractivos: cuesta 29.99 euros.

Los usuarios consideran que la relación calidad-precio es perfecta. Además, también destacan que es fácil de instalar y de poner en marcha.

Lidl lo ha vuesto a hacer. No es la primera vez que causa sensación con sus soluciones para calentar el hogar de forma efectiva. Lo hizo con su radiador-chimenea. También se ha hecho viral un pequeño calefactor que va enchufado y es una buena solución para oficinas o pisos pequeños. Tiene una pantalla LED con 4 elementos de control para el ajuste digital de la temperatura. Además, tiene control de temperatura continuo de 6 a 32 grados.