Más gente destierra la calefacción de casa por la solución de aceite de Lidl que solo cuesta 50 euros

Lidl es una cadena de supermercados desde hace años, pero la empresa también ha decidido diversificarse en otros ámbitos. Y lo menos que se puede decir es que los aficionados pueden encontrar lo que buscan gracias al amplio y variado catálogo de la cadena. Para gran alegría de los consumidores, Lidl ha decidido poner a la venta un radiador de gasóleo Lidl de 2400 W. Este radiador es perfecto para calentar todas las habitaciones de su vivienda gracias a su libertad de movimiento.

Y además, es totalmente transportable. Un invierno frío puede resultar muy difícil de soportar para muchas personas. Pero gracias a este calefactor de gasóleo, nunca más volverá a pasar frío durante esta época del año.

Es un aparato que dispone de un termostato regulable de forma continua y tres niveles de potencia que van de 800 a 2000 W. Es una maravilla para acabar definitivamente con el frío.

Este radiador de aceite dispone de una función de ventilador conmutable por separado para un calor rápido y agradable. Además, es un calefactor que consume poca energía y funciona conectado a la red eléctrica. Por lo tanto, es posible ahorrar en la factura de electricidad gracias a este producto a la venta en Lidl. Este radiador destaca porque se puede utilizar como calefacción principal o complementaria.

Además, este producto de Lidl cuenta con una gran superficie de calefacción con 9 elementos. Y un sistema anticongelante que evita que la temperatura ambiente descienda por debajo de los 7 ºC. Mantener el frío a raya ahora es posible con aparatos como este.

El radiador de aceite de 2400 W ha obtenido una excelente puntuación de 4,8 estrellas sobre 5, basada en 112 opiniones de clientes que ya lo han comprado. Los consumidores han revelado sus opiniones.

En la página web de la marca han indicado: "Aunque el salón con cocina abierta tiene más de 60 m², la calefacción es suficiente para la temperatura otoñal (3-5 grados en el aire). Se apaga por la noche". Antes de precisar también: "Cuando se enciende por la mañana, calienta las habitaciones muy rápidamente. Ventilador muy silencioso. Lo recomiendo". Otro cliente también ha validado este producto de Lidl: "La relación calidad-precio es realmente buena, al igual que la calidad. Calienta bien y es prácticamente silencioso. A diferencia, por ejemplo, de los radiadores sopladores. Se puede activar un ventilador integrado para un calentamiento rápido: se oye, pero no molesta".f