Mercadona dona más de 16.000 carros de la compra al Bando de Alimentos con su peculiar (y sostenible) forma de recoger donativos de sus clientes
A la cantidad recaudada se sumarán 240.500 euros que serán donados por el supermercado
Las 1.589 tiendas de Mercadona que se sumaron a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del 07 al 16 de noviembre, recaudaron un total de 1.693.836 euros gracias a la solidaridad de sus clientes. Por parte de Mercadona, como cada año, también se hará una aportación a esta iniciativa solidaria, que ascenderá a 240.500 euros.
Desde ya y a lo largo de un año, los Bancos de Alimentos podrán transformar tales aportaciones en unas 1.290 toneladas de productos de primera necesidad (atendiendo al tipo de productos que suelen solicitar), que equivaldrían a más de 16.100 carros de la compra.
En el caso concreto de Asturias, los clientes de los 25 supermercados participantes donaron 19.930 euros, que transformados en alimentos de primera necesidad equivaldría a unos 15.287 kilos de productos.
Cabe recordar que Mercadona lleva años colaborando con la FESBAL en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja porque permite a los Bancos de Alimentos comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten, ya que disponen de todo un año para canjear la donación. “De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos”, destaca Jesús Sánchez, gerente de Acción Social de Mercadona.
Además, Mercadona aboga por esta modalidad de donación monetaria porque es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental. Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.
Tarjetas Sociedad para realizar la compra en el supermercado
En el marco del compromiso que Mercadona mantiene con las entidades sociales, la compañía lleva años apostando por la progresiva implantación y colaboración a través de las Tarjetas Sociedad. Esta herramienta permite canalizar la ayuda a los usuarios dando la posibilidad de realizar su compra total en el supermercado. “Contribuye a dignificar el acto de compra, integrar al usuario y contribuir a mejorar su situación de vulnerabilidad”, explica Sánchez.
La funcionalidad de las Tarjetas Sociedad de Mercadona es similar a la de cualquier otra tarjeta. Están activadas con un importe determinado, pudiendo ser utilizadas en varias compras hasta que el saldo se agote, por lo que no es obligatorio gastar todo el importe en una sola compra.
