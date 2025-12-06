Lidl hunde el precio de su bandeja parrilla para cocinar: adiós al horno y a la sartén

Las buenas ofertas nunca terminan en la cadena de supermercados de descuento que ya no necesita presentación. A medida que se acerca el final del año 2025, ¡estas no son una excepción! Con la llegada de las fiestas, Lidl ofrece una serie de promociones inmejorables para aligerar sus compras.

La marca alemana sigue reduciendo sus precios para que todos los bolsillos puedan beneficiarse. Llenar la nevera puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza: ¿cómo conciliar las compras necesarias y los pequeños placeres, sin dejar de ahorrar? Lidl ha decidido no elegir: la calidad y los precios bajos van de la mano, tanto en alimentos como en tus compras diarias.

Ahora que se acerca la Navidad, es el momento ideal para preparar tu cena de Nochebuena con Lidl. Este año, puedes darte un capricho sin arruinarte. Desde la decoración del árbol hasta el menú y los regalos para poner debajo del árbol. Para sorprender a tus invitados, el distribuidor ofrece, por ejemplo, champanes por menos de 20 euros, perfectos para brindar con moderación y elegancia. Y para los regalos, Lidl vuelve a estar a la altura. Hacer felices a tus seres queridos nunca ha sido tan asequible.

Pero antes de las celebraciones, afronta el invierno con buen pie gastronómico. No te pierdas los mejores productos de Lidl para disfrutar de una buena raclette. Este plato reconfortante, cálido y generoso por excelencia suele gustar a todo el mundo. Para preparar una buena raclette, es necesario reunir los productos adecuados en la mesa. Quesos, patatas, embutidos, encurtidos... Pero también el aparato adecuado para fundir el queso de forma homogénea y práctica. Este es el caso del aparato 2 en 1 Silvercrest, a la venta en exclusiva en Lidl. Este modelo es imprescindible para todos los amantes de la raclette. Más que un simple aparato eléctrico, combina parrilla y piedra caliente. Además, cuenta con un sistema de raclette para disfrutar de comidas divertidas y deliciosas en familia o con amigos.

Equipado con una placa de parrilla reversible de fundición de aluminio con revestimiento antiadherente ILAG®, cocina los ingredientes sin necesidad de añadir grasa. Utiliza su lado estriado para obtener sabrosas parrilladas. En cuanto a su lado liso, es ideal para cocinar verduras, carnes y pescados de manera uniforme.

Otra de sus ventajas es su placa de piedra natural. Dotada de una bandeja recogegrasa, es perfecta para dorar en su punto, al tiempo que ofrece una cocción saludable, sin añadir grasa. Una verdadera ventaja para la salud.

Gracias a su termostato regulable de forma continua, podrás controlar perfectamente la cocción de cada ingrediente, desde el queso fundido hasta las verduras asadas. Con una potencia de 1400 W, este aparato de Lidl es el compañero ideal para convertir tus comidas de invierno o tus veladas con amigos en auténticos momentos para compartir y disfrutar de la buena mesa.

Por último, es su precio en la tienda de descuento lo que hace que este aparato sea imprescindible para la próxima temporada. Para deleitarse durante la temporada de frío con raclettes y pierrades a voluntad, solo le costará 29,99 euros en Lidl.