Ya está en Decathlon el smartwach multideporte y multicolor, que mezcla estilo urbano y elegancia por 25 euros

Decathlon ha presentado un reloj deportivo que llama inmediatamente la atención de los principiantes gracias a su precio muy asequible y sus numerosas funciones. Una vez que lo pruebes, no podrás prescindir de él.

El reloj de Decathlon se presenta como un accesorio completo para realizar seguimiento de una actividad deportiva, controlar la salud y facilitar ciertas tareas cotidianas. Se trata de un total look lleno de color Déjate llevar por los tonos más de moda de esta temporada con Colorum.

La esfera, el bisel y la correa de silicona mate mantienen un esquema de colores atrevidos. Además, el conjunto incluye un original estuche a juego con el color del smartwatch, donde podrás guardar tu reloj, tarjeta de pago o llaves, dando vida a tu estilismo.

Y lo mejor es su diseño combinado con la tecnología. Hasta ahora, un diseño tan original solo estaba disponible en el segmento de los relojes de cuarzo tradicionales. Sin embargo, Colorum entra en el mundo de la moda como una alternativa tecnológica, siendo un gadget útil y a la vez un accesorio de diseño. Acentúa tu estilo individual y crea tendencias junto con Colorum. 37 modos de deporte Colorum ayuda tanto a los deportistas como a aquellos que simplemente se preocupan por su bienestar.

Este smartwatch cuenta con nada menos que 37 modos deportivos incorporados, incluyendo carrera, fitness, ciclismo, natación y escalada. Además, los smartwatches de la serie Colorum también incorporan pulsómetro, podómetro, contador de calorías y monitorización del sueño. Embalaje ecológico Elige conscientemente y asegúrate de que tu compra no contribuya a la destrucción de los bosques y el entorno natural.

El certificado FSC de la caja del smartwatch Colorum demuestra que los materiales del embalaje se han obtenido de forma responsable, cuidando la naturaleza, los empleados y los habitantes de los bosques circundantes. Los colores disponibles de los relojes inteligentes COLORUM son verde, rosa, amarillo y naranja.

Un producto que ha conquistado a los usuarios de la tienda, con una note de 4,4 sobre 5. "Reloj de pulsera, con funciones de contar pasos, etc... Está muy bien relación calidad precio. Es fácil de poner en marcha. El color que tiene es muy bonito. Lo recomiendo como práctico y útil2, comenta un cliente.; "Ya había comprado un reloj para mis hijos, resistente y cómodo de llevar, así que compré otro para mi sobrino, a él también le encanta", señala otro.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, 3l Smartwatch Forever Colorum es un reloj inteligente con una pantalla IPS de 1.22" y un panel de cristal tem-plado. Construido con metal y tiene dimensiones de 43 mm x 43 mm con un grosor de 11.4 mm. Pesa 45 g y tiene una carcasa de plástico ABS. Correa de silicona ajustable que se adapta a circunferencias de muñeca de 150 mm a 220 mm. La distancia entre las correas es de 20 mm y la longitud de la correa es de 240 mm. Compatible con dispositivos iOS 12.0 o superiores y Android 6.0 o superiores, y se conecta mediante Blue-tooth 5.3.

El smartwatch cuenta con varios sensores y componentes, incluyendo un acelerómetro y un pulsó-metro. Certificación IP68, lo que significa que es resistente al agua. Batería de 200 mAh ofrece un tiempo máximo de funcionamiento de hasta 15 días. Un producto que puede ser tuyo o un regalo ideal por solo 25 euros.