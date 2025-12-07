El forro polar producido a partir de botellas de plástico que arrasa en Decathlon estas Navidades con un precio rebajado de 8,99 euros: "Muy calentito"

Decathlon, la cadena de grandes superficies dedicadas a la venta de ropa y material deportivo, está arrasando estas Navidad con un forro polar que ha sido fabricado a partir de botellas de plástico y que en estos momentos tiene un precio rebajado de 8,99 euros. Lo tiene todo, por tanto, para triunfar: es un producto sostenible y, a la vez, económico.

El forro en cuestión está diseñado tanto para hombre como para mujer, es de la marca Quechua y está disponible en varios colores. Según recoge la descripción, "su componente polar encierra el aire para mantenerte abrigado en una temporada confort de 7-10 grados". Además, "es compresible para guardarlo en la mochila fácilmente". Hay tallas disponibles desde la S a 4 XL.

Bien valorado por los clientes

Este forro polar tiene una puntuación muy alta, de 4,6 sobre 5, a partir de más de 10.000 reseñas de compradores. "Muy calentito", "Buena calidad precio", "Cómodo, abrigado y a un precio imbatible", "Forro polar algo sencillo pero que abriga bastante y te da buena libertad de movimientos", "Una prenda básica, sencilla y cómoda" son algunos de los comentarios de los clientes.

Forro polar del Decathlon / Decathlon

En varios colores

Para mujer, este forro polar de montaña se vende en colores más vivos: azul escandinavo, rojo rubí y negro ahumado (casi gris). Para hombre lo hay en negro, azul, gris oscuro y claro, marrón cobrizo... De igual forma, Decathlon ofrece otros forros para montaña de calidad y a precios económicos, así como todo tipo de prendas de abrigo, perfectas para esta época del año.

Bicicleta eléctrica muy rebajada

Entre sus grandes rebajas, está una bicicleta de montaña eléctrica, cuyo precio ha bajado 400 euros. La marca presenta un nuevo modelo que ya está llamando la atención gracias a su competitiva relación calidad-precio. La UB400B, diseñada por Urbanbiker, llega a la página web de Decathlon con un posicionamiento que seducirá a los amantes de las emociones fuertes. Esta bicicleta eléctrica de montaña está dirigida a aquellos que desean enfrentarse a los terrenos más exigentes sin renunciar a un confort extraordinario.

El motor Bafang de 250 W instalado en la rueda trasera garantiza una asistencia fluida que acompaña en las subidas y los recorridos técnicos. La asistencia alcanza los 25 km/h, lo que es más que suficiente para las salidas deportivas. Decathlon también destaca la cómoda lectura de las prestaciones gracias a una pantalla LCD conectada que indica la velocidad, la autonomía y los diferentes niveles de asistencia. El precio anunciado por Decathlon es una de las mayores sorpresas. La UB400B tenía un precio de 1899 euros, pero una rebaja de 400 euros la deja en 1499 euros durante el Black Friday.