Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado

Llega la temporada de frío y con ella vuelve la búsqueda del abrigo ideal: cálido, cómodo y, sobre todo, asequible. Este año, la marca Decathlon da en el clavo con una chaqueta de invierno que cumple todos los requisitos.

El frío extremo afecta al cuerpo humano, a veces, de manera drástica. Para combatir las condiciones climatológicas tan adversas, existe un objeto textil que va ganando adeptos entre la población. Hablamos del abrigo calefactable.

Decahtlon tiene en su tienda la chaqueta de plumas calefactable Hombre Senderismo WARM DOWN JACKET. "Disfruta de un calor óptimo con esta chaqueta transpirable, equipada con acolchado termo-sellado y cuello alto, ideal para un look dinámico en running o trail". El diseño funcional se refleja en cada detalle: una cremallera frontal impermeable con doble cursor, bolsillos laterales con cierres invisibles y un bolsillo interior situado estratégicamente para guardar la batería y el cable USB integrado. Para mejorar la visibilidad en entornos oscuros, presenta logotipos reflectantes en pecho y espalda.

Pero el verdadero corazón de la prenda es su sistema calefactor. La chaqueta incorpora cinco zonas térmicas distribuidas inteligentemente: dos en la parte inferior delantera y tres en la espalda —dos en la zona baja y una en la parte superior—. La activación se realiza mediante un botón central accesible, que permite encender los paneles delanteros, los traseros o ambos simultáneamente. El usuario puede regular la intensidad entre tres niveles de calor: rojo (alto, con autonomía de 3 a 4 horas), azul (medio, entre 4 y 6 horas) y verde (suave, de 6 a 8 horas).

La batería ultraligera de 10.000 mAh —178 gramos— utiliza tecnología de ion-litio y está certificada bajo estándares CE, FCC, ROHS y PSE. Ofrece dos salidas de carga (5V/1A y 5V/2A) y admite unas 300 recargas, con entradas micro USB y Type-C que facilitan su compatibilidad con múltiples dispositivos.

Además de su rendimiento térmico, la chaqueta se distingue por su practicidad. Su ligereza y capacidad de compresión permiten llevarla en una mochila sin ocupar demasiado espacio, lo que la convierte en una aliada perfecta para actividades como senderismo, ciclismo urbano, viajes o simplemente el día a día en invierno.

El mantenimiento también ha sido contemplado con cuidado: puede lavarse a mano o a máquina en ciclo delicado a 30°, siempre retirando la batería y evitando secadora, suavizantes o giros bruscos que puedan dañar las resistencias internas.

Pero, lo mejor de todo es el precio que ha puesto Decathlon por esta prenda. Con un descuento de 253 euros, esta chaqueta calefactable puede ser tuya para lucirla o regalar por solo 125,99 euros.