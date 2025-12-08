Corre a Lidl, las figuras coleccionables más virales están a la mitad de su precio
Una oportunidad para hacerte con todos los modelos
Aunque siempre se ha llevado el coleccionismo, desde hace unos años el coleccionismo se ha convertido en un hobbie viral. Y es que cada vez se venden más objetos coleccionables, desde muñecos hasta figuritas que compran tanto niños como adultos. Pues en Lidl no han querido quedarse atrás y están vendiendo a la mitad de su precio las figuras coleccionables más virales, así que corre a Lidl.
Se trata de los famosísimos Funko que también han llegado a Lidl y suponen toda una oportunidad para hacerte con todos los modelos disponibles, sobre todo por la maravillosa oferta que traen.
Así, puedes hacerte con los Funko de Miércoles, One Piece, Tengen, Star Wars, Disney, Marvel, Harry Potter, DC, FNAF y Hello Kitty.
Tamaño estándar
Se trata de los Funkos de tamaño estándar, como los que puedes adquirir en otras tiendas pero a la mitad de su precio. Y es que estos Funkos tienen un precio de venta recomendado de 16 euros, pero en Lidl, como tienen un descuento del 50 por ciento, tan solo te costarán 7,99 euros.
