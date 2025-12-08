Corre a Lidl, las figuras coleccionables más virales están a la mitad de su precio

Aunque siempre se ha llevado el coleccionismo, desde hace unos años el coleccionismo se ha convertido en un hobbie viral. Y es que cada vez se venden más objetos coleccionables, desde muñecos hasta figuritas que compran tanto niños como adultos. Pues en Lidl no han querido quedarse atrás y están vendiendo a la mitad de su precio las figuras coleccionables más virales, así que corre a Lidl.

Se trata de los famosísimos Funko que también han llegado a Lidl y suponen toda una oportunidad para hacerte con todos los modelos disponibles, sobre todo por la maravillosa oferta que traen.

Figuras Funko / Lidl

Así, puedes hacerte con los Funko de Miércoles, One Piece, Tengen, Star Wars, Disney, Marvel, Harry Potter, DC, FNAF y Hello Kitty.

Tamaño estándar

Se trata de los Funkos de tamaño estándar, como los que puedes adquirir en otras tiendas pero a la mitad de su precio. Y es que estos Funkos tienen un precio de venta recomendado de 16 euros, pero en Lidl, como tienen un descuento del 50 por ciento, tan solo te costarán 7,99 euros.