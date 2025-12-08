Lidl arrasa con este revolucionario dispositivo para el baño: no necesita pilas y ahorrarás dinero

Hay inventos que llegan para cambiarnos la vida, como el revolucionario dispositivo para el baño que está arrasando en Lidl. Además, no necesita pilas y ahorrarás dinero.

Se trata de un invento que te resultará imprescindible, un dispensador de pasta de dientes en el que, además, podrás guardar los artículos de higiene dental.

Dispensador de pasta de dientes / Lidl

Y es que con este dosificador, que tiene espacio para dos tubos de pasta de dientes, siempre tendrás la cantidad óptima de pasta de dientes. Tan solo tendrás que apretar un botón y listo.

Además, cuenta con un pequeño compartimento en el que podrás guardar desde seda dental hasta limpiadores interdentales.

Pero no solo eso, tambilén podrás dejar ahí los cepillos de dientes de toda la familia.

Y para colgarlo de la pared, no tendrás que utilizar dificultosas herramientas, ya que viene con una lámina adhesiva que permite su fijación a la pared. Pero, por si fuera poco, también puedes desmontarlo de forma sencilla para facilitar su limpieza.

Precio

¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues ya tiene un precio de escándalo, porque su precio de venta recomendado es de 7,99 euros, pero en Lidl te lo venden con un descuento del 37 por ciento, con lo que se queda en 4,99 euros.