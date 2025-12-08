Lidl arrasa con este revolucionario dispositivo para el baño: no necesita pilas y ahorrarás dinero
Un invento que te resultará imprescindible
Hay inventos que llegan para cambiarnos la vida, como el revolucionario dispositivo para el baño que está arrasando en Lidl. Además, no necesita pilas y ahorrarás dinero.
Se trata de un invento que te resultará imprescindible, un dispensador de pasta de dientes en el que, además, podrás guardar los artículos de higiene dental.
Y es que con este dosificador, que tiene espacio para dos tubos de pasta de dientes, siempre tendrás la cantidad óptima de pasta de dientes. Tan solo tendrás que apretar un botón y listo.
Además, cuenta con un pequeño compartimento en el que podrás guardar desde seda dental hasta limpiadores interdentales.
Pero no solo eso, tambilén podrás dejar ahí los cepillos de dientes de toda la familia.
Y para colgarlo de la pared, no tendrás que utilizar dificultosas herramientas, ya que viene con una lámina adhesiva que permite su fijación a la pared. Pero, por si fuera poco, también puedes desmontarlo de forma sencilla para facilitar su limpieza.
Precio
¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues ya tiene un precio de escándalo, porque su precio de venta recomendado es de 7,99 euros, pero en Lidl te lo venden con un descuento del 37 por ciento, con lo que se queda en 4,99 euros.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad