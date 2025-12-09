Adiós a los atascos y al transporte público con el nuevo patinete eléctrico de Decathlon, homologado por la DGT, que tiene una promoción de 320 euros de descuento

Salir de casa, coger el coche, sufrir un atasco. O, salir de casa, coger el transporte público e ir con mucha gente o sufrir colas. La movilidad en las grandes ciudades supone algunos quebraderos de cabeza para muchas personas. Por ello, Decathlon quiere facilitarles la vida con el regalo que va a arrasar estas navidades gracias a su espectacular descuento.

La tienda de deporte suma un nuevo protagonista con la llegada del Olsson Quantum, un patinete eléctrico que aspira a posicionarse como una opción de alta gama para quienes buscan eficiencia, estilo y tecnología avanzada en sus desplazamientos diarios. Disponible en dos colores exclusivos —Quantum Blue y Quantum Grey—, el modelo combina prestaciones de nivel profesional con un diseño pensado para la vida en la ciudad.

El corazón del Quantum es un motor de 500 W nominales (580 W máximos) que promete una aceleración fluida incluso en terrenos irregulares. La autonomía, uno de los aspectos más valorados por los usuarios, alcanza los 38 kilómetros gracias a su batería de 10.000 mAh, capaz de completar una carga completa en apenas 4 a 6 horas. Todo ello sin superar la velocidad máxima de 25 km/h, límite establecido por la normativa DGT 2024 para los vehículos de movilidad personal.

Más allá del rendimiento, la tecnología juega un papel protagonista. El patinete incorpora conexión inalámbrica con una app móvil que permite supervisar el estado del vehículo, modificar parámetros, activar el bloqueo remoto e incluso personalizar modos de conducción. El display multifunción ofrece al usuario información en tiempo real sobre velocidad, nivel de batería o el modo seleccionado entre las cuatro opciones disponibles.

La seguridad ha sido uno de los ejes centrales del desarrollo del Olsson Quantum. El sistema de frenado triple —que combina disco trasero, tambor delantero y freno eléctrico ABS— proporciona una respuesta eficaz en situaciones de emergencia. A esto se suman intermitentes integrados y un sistema de iluminación LED frontal y trasero, pensados para mejorar la visibilidad durante la circulación nocturna o en condiciones de baja luminosidad.

En materia de confort, el patinete incorpora suspensión delantera y trasera para minimizar vibraciones, así como ruedas tubeless de 10 pulgadas que ofrecen mayor resistencia a pinchazos y una conducción más estable. Su estructura ligera de 14,6 kilos, junto con un sistema de plegado rápido, permite transportarlo con facilidad en ascensores, transporte público o espacios reducidos.

El modelo cuenta además con homologación oficial de la Dirección General de Tráfico para su uso en vías urbanas y con la certificación europea EN 17128:2020, que avala su calidad y cumplimiento normativo.

Con la llegada del Olsson Quantum, la marca refuerza su apuesta por una movilidad urbana más ágil, sostenible y tecnológicamente avanzada. Un patinete que combina potencia, seguridad, conectividad y diseño, pensado para destacar tanto en funcionamiento como en presencia. Y lo ejor de todo es la promoción que tiene ahora mismo este patinete. Puede ser tuyo o lo puedes regalar a un ser querido por 269,99 euros, después d ehaber sufrido una rebaja de 320 euros.