Atascos en Decathlon para hacerse con las botas urban ultracómodas que que te permite andar por nieve, lluvia o montaña: el precio cae a menos de 20 euros

A las puertas de una nueva temporada de frío, el equipamiento adecuado vuelve a ser protagonista para quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre sin renunciar al confort. En este contexto, Dectahlon cuenta un nuevo modelo de botas invernales ha llamado la atención por su diseño pensado para aventureros que no temen a la nieve ni a las bajas temperaturas.

Las botas incorporan un forro térmico desarrollado tras rigurosas pruebas tanto en laboratorio como en condiciones reales de uso. Según los ensayos, ofrecen un confort estático hasta -2,5 °C y dinámico hasta -11 °C, cifras que reflejan su capacidad de mantener el calor incluso en escenarios de actividad moderada. Además, los fabricantes han considerado las diferencias térmicas entre hombres y mujeres, garantizando una experiencia más equilibrada en climas exigentes.

La protección frente a la nieve es otra de las prioridades del diseño. El calzado cuenta con un zueco impermeable de media altura, encargado de mantener los pies secos, y un empeine textil con tratamiento perlante que evita la absorción de agua y bloquea filtraciones. Esta combinación permite que el usuario se mueva con confianza en entornos húmedos y fríos, sin sacrificar ligereza ni transpirabilidad.

El rendimiento en terreno helado se completa con una suela que distingue claramente entre agarre y adherencia. Mientras que los tacos funcionan como pequeñas garras que muerden el suelo durante las subidas o desplazamientos en nieve compacta, las estrías inferiores actúan como los surcos de un neumático, optimizando el contacto y reduciendo el riesgo de resbalones. Esta dualidad se potencia con la tecnología Snow Contact, diseñada para ofrecer estabilidad en terrenos accidentados. Sus tacos de 3,5 mm, posicionados estratégicamente, mejoran la evacuación del agua y aumentan la fricción sobre la nieve.

La durabilidad también forma parte del proceso de creación. Ingenieros especializados evalúan desde la resistencia de las correas y el encolado de las piezas hasta la respuesta del material frente a los rayos UV, la abrasión y el envejecimiento. El objetivo es asegurar que el producto mantenga su rendimiento temporada tras temporada.

Para quienes se lanzan al senderismo invernal, los especialistas recomiendan complementar las botas con calcetines adecuados. Los de lana ofrecen mayor calidez, mientras que las opciones transpirables ayudan a mantener los pies secos durante salidas prolongadas. La elección del grosor y la altura debe adaptarse al tipo de caña del calzado, equilibrando comodidad y estética.

Además del uso correcto, el mantenimiento es clave para prolongar la vida útil de las botas. El tratamiento perlante aplicado al tejido —responsable de repeler el agua sin añadir peso— requiere renovaciones periódicas mediante spray o soluciones líquidas. Y en caso de humedad interna, los expertos aconsejan recurrir al papel de periódico para absorberla gradualmente, evitando fuentes directas de calor que puedan dañar los materiales.

Otro detalle que convierte a estas botas en una compra ideal para regalo o para uno mismo es su precio . Y es que peudes disfrutar de la comodidad y de anadar por la lluvia y la nieve con el pie protegido y caliente por 17,99 euros.