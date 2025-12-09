Aterriza en Lidl la solución para tus desayunos: resultados perfectos y un descuento del 20 por ciento

Si quieres prepararte unos desayunos perfectos no puedes perderte este lanzamiento de Lidl. Y es que acaba de aterrizar en sus supermercados la solución ideal que promete resultados perfectos y que viene con un descuento del 20 porciento.

Se trata de un tostador de ranura extralarga con una potencia de 1.000 watios y seis niveles de tostado.

Tostador. / Lidl

Un tostador que ofrece resultados perfectos gracias al centrado automático de las tostadas y el control electrónico de tostado.

Tiene frontal de acero inoxidable de alta calidad y función de descongelación, calentamiento y parada.

Además, cuenta con una rejilla calientapanecillos integrada y bandeja recogemigas extraíble. Asimismo, tiene función autoelevadora para sacar de forma segura las rebanadas de pan más pequeñas.

Tiene botones de control con indicador luminoso de color blanco y se apaga automáticamente si el pan se queda atascado.

Precio recomendado

Pero lo que no te esperas es su precio, ya que tiene un precio de venta recomendado de 19,99 euros, que ya de por sí es barato. Pero es que en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 15,99 euros.