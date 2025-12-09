Colas en Lidl para hacerse con la solución de cocina con la que prepararás comidas como un profesional y que está a la mitad de su precio

Para preparar comidas como un profesional necesitas los mejores utensilios, y Lidl te ofrece la solución para lograrlo a la mitad de su precio, se formarán colas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la cacerola de aluminio Jaime Oliver de la casa Tefal, de 20 centímetros de diámetro y una capacidad de 3,1 litros.

Cacerola Tefal. / Lidl

Estas resistentes cacerolas de aluminio son un artículo imprescindible para todos los cocineros aficionados y se convertirán en tu mejor aliado si te gusta mimar a tus seres queridos a diario con platos deliciosos.

El mango profesional de acero inoxidable proporciona un agarre seguro y el revestimiento antiadherente se ha reforzado con titanio, lo que hace que las cacerolas sean especialmente duraderas y fáciles de limpiar.

Además, el práctico indicador de temperatura Thermo-Signal se vuelve de un rojo oscuro uniforme en cuanto la cacerola está precalentada de forma óptima y lista para freír.

Además, en su interior cuenta con escalas de medición que te ayudarán con la preparación de salsas, sopas y guisos. Asimismo, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

Por no hablar, que su tecnología integral garantiza una distribución uniforme del calor y mejores resultados de cocción.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cacerola tiene un precio de venta recomendado de 55,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un descuento del 46 por ciento, con lo que solo pagarás 29,99 euros.