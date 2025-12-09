Lidl tira el precio de su nuevo aspirador de ventana que la deja nueva (incluso días de lluvias) "sin rayas, ni goteo"

Con la llegada del invierno los días con más cortos y, pro las inclemenciasdel tiempo, pasamos más tiempo dentro de casa. La ventana se convierte en nuestro manera de ver el mundo, por eso notamos más cuando está sucia. La lluvia, el frío, la humedad... Todo ello genera una suciedad que nos obliga a frotar el cristal.

Pero para ahorrarnos esta tarea, Lidl ha encontrado una solución económica que nos facilita la tarea. La marca alemana amplía su catálogo de soluciones para el hogar con el lanzamiento del Dry & Clean Classic, un aspirador de ventanas diseñado para facilitar la limpieza diaria y garantizar superficies impecables sin esfuerzo. El nuevo dispositivo se perfila como una herramienta versátil para hogares que buscan eficiencia, comodidad y resultados profesionales en ventanas, espejos y otras superficies lisas.

El Dry & Clean Classic destaca por su capacidad de aspirado sin rayas ni goteos, uno de los principales desafíos al limpiar superficies de cristal. Su diseño permite utilizarlo en cualquier posición —incluida la inclinada, horizontal e incluso por encima de la cabeza— gracias a un sistema de funcionamiento 360°, pensado para alcanzar con facilidad zonas altas como ventanas de tejado, ventanales o invernaderos.

Uno de los puntos fuertes del modelo es su autonomía. Equipado con una batería de iones de litio de larga duración, ofrece hasta 35 minutos de uso continuo, equivalentes a la limpieza de aproximadamente 100 m² con una sola carga. Esta eficiencia es posible gracias a un sistema inteligente de espera automática que optimiza el consumo energético cuando el dispositivo no está en contacto con la superficie.

Leifheit ha reforzado además la compatibilidad del aspirador con toda su gama de mangos ClickSystem, una característica que amplía considerablemente su alcance y lo convierte en una solución ideal para hogares con ventanas en altura o superficies de difícil acceso.

El mantenimiento también ha sido simplificado. El depósito de agua sucia incorpora una abertura extragrande que permite vaciarlo y limpiarlo con facilidad, reduciendo el tiempo requerido para preparar el dispositivo entre usos. Fabricado en materiales como ABS, PA6, PP, siliconas y TPE, el Dry & Clean Classic mantiene un peso ligero de 0,89 kg, lo que mejora el control y evita la fatiga durante sesiones prolongadas.

Con unas dimensiones de 32 x 28 x 15 cm, el nuevo limpiaventanas se presenta como una herramienta compacta y manejable, orientada a quienes desean mantener su hogar reluciente con menos esfuerzo y mayor precisión. Leifheit reafirma así su apuesta por soluciones innovadoras que facilitan las tareas domésticas y mejoran la experiencia de limpieza en el día a día.

Y gracias a la rebaja que ha tenido, ahora la puedes conseguir por 42,99 euros.