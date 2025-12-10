El chef Jordi Cruz revela los usos desconocidos de la piel del plátano: "Ideal para quemaduras, picaduras de bichos y hasta como sustituto del betún en zapatos"

Son cinco usos increíbles y desconocidos de la piel del plátano que Jordi Cruz, chef con cinco estrellas Michelin, ha compartido en sus redes sociales, dejando boquiabiertos a sus seguidores. "Me quedo loca", ha resumida una de ellas. Y es que la cáscara del plátano lejos de ser un residuo, es un alimento con ocultos poderes. Según el famoso juez de MasterChef, junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, funciona tanto para aliviar quemaduras y picaduras de bichos como para "alimentar" el jardín y dejar brillantes los zapatos como sustituto del betún.

Radiactivo

Jordi Cruz empieza diciendo en su vídeo que el plátano nunca deja de sorprenderle, pues tiene "mil cositas que parecen increíbles". Por ejemplo, que es radiactivo. "Tiene un componente, un isótopo, que se llama Potasio 40, que es ligeramente radiactivo", explica. Pero que no cundan las alarmas: "Tienes que comer muchísimo para que sea malo".

Super hidratante para la piel

El conocido cocinero se centra a continuación en la piel del plátano, que pide no tirar, pues tiene múltiples usos beneficiosos para la salud. "¿Te has quemado? Piel de plátano. ¿Se te ha clavado una astilla y te la quieres sacar porque está muy incrustada? Piel de plátano. ¿Qué te pica un bicho y ahí estás que te rasca que te rasca? Piel de plátano. La piel de plátano es superhidratante y para la piel va increíble", profundiza.

Para el jardín

Cruz continúa con su explicación: "Y también va bien para el compost, cuando alimentamos nuestro jardín. Y si hablamos del jardín y tenemos una planta con hojas ornamentales muy bonitas y las queremos limpiar, no hay nada mejor para limpiar las hojas grandes de las plantas que la piel de plátano".

Y como betún

El reconocido chef termina con un último uso "que te va a volver loco". "Si hablamos de que la piel de plátano es buena para la piel...", afirma Cruz, mientras coge un zapato, al que frota con piel de plátano. "¿Qué se nos ha acabado el betún? Un poquito de pie de plátano, le pasáis un trapito bueno y el zapatito como nuevo", concluye.