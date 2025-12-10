Colas en Ikea para comprar su edredón extra cálido que ahora tiene una rebaja del 30% y que los clientes califican como "el mejor" del mercado

Ikea vende uno de sus éxitos de ventas rebajado. Se trata de su edredón extra cálido STJÄRNBRÄCKA, ideal para disfrutar de "un sueño reparador y seco", por menos de 50 euros. El artículo tiene un descuento de casi el 30%. En concreto, su versión más pequeña (de 150x200 cm) cuesta ahora 49,99 euros, cuando su precio original era de 69,99. Es decir, el cliente se ahorrará 20 euros. Lo mismo pasa con el edredón grande (de 240x220 cm): antes valía 99,99 euros y ahora son 79,99.

Según explica el gigante sueco de muebles baratos, el edredón en cuestión es "muy cálido y fácil de cuidar". Está hecho de algodón suave con mezcla de lyocell, relleno de poliéster reciclado y lyocell. Con él, garantiza, "disfrutarás de un sueño reparador y seco, ya que el edredón lleva fibras de lyocell, un material que transpira y absorbe la humedad. Es una buena opción cuando necesitas más calor mientras duermes". El edredón se puede lavar a máquina a 60 ºC, una temperatura que mata los ácaros del polvo.

"El mejor"

Los clientes confirman su calidad. "Es el mejor edredón que he tenido. Es ligero, grueso, calentito pero no agobiante, queda perfecto en la cama… Solo puedo decir que es perfecto!!!!", expresa uno. "Un súper producto hecho con telas suaves, no tenemos alergia y el sueño muy bueno. No pesa nada y recibo el calor que estos días me falta", cuenta otro. "Después de comprar varios nórdicos, este es el ideal muy calentito, y el tacto muy agradable. Fascinada!!", resume otra.

Estructura de cama

Además de este edredón, Ikea también vende una estructura de cama rebajada. En concreto, tiene un descuento del 25%, lo que supone un ahorro de 25 euros. Antes costaba 119 euros y ahora está en 89. Esta estructura de cama compacta es perfecta para habitaciones de tamaño reducido y con techos bajos, ya que permite aprovechar al máximo el espacio. Es fácil de combinar con todo tipo de tejidos y muebles de dormitorio. Al tener los laterales de la cama regulables, se pueden utilizar colchones de diversos grosores.