Decathlon arrasa con la baliza para ciclistas que avisa a los vehículos traseros y alerta ofrece alertas visuales sobre lo que hay delante

A la hora de montar en bicicleta la seguridad lo es todo. Cuanto más protegidos vayamos, mejor. Decathlon incorpora a su catálogo uno de los dispositivos más valorados por quienes pedalean dentro y fuera de la ciudad: el radar trasero Varia™ RTL515, un accesorio que combina visibilidad, detección inteligente y conectividad para elevar la seguridad en carretera a un nuevo nivel.

Este radar, desarrollado para alertar al ciclista de vehículos que se aproximan por detrás, detecta coches y motos a hasta 140 metros de distancia. La información llega en forma de alertas visuales y sonoras, lo que permite anticiparse y mantener la posición correcta en el arcén o el carril bici. Para quienes se apoyan en el móvil durante la ruta, la aplicación Varia™ actúa como pantalla principal o secundaria, mostrando animaciones que indican la velocidad y la trayectoria de los vehículos, además de notificaciones por tono o vibración.

Pero la seguridad no se limita al radar. El Varia RTL515 incorpora una potente luz trasera capaz de ser vista desde 1,6 km incluso a plena luz del día, un detalle crucial en zonas de tráfico denso. Con un haz visible en 220 grados, el ciclista gana presencia en la vía desde prácticamente cualquier ángulo. Sus modos de iluminación incluyen parpadeo diurno (65 lúmenes), parpadeo nocturno (29 lúmenes) y fijo (20 lúmenes), con una autonomía que alcanza hasta 16 horas en modo parpadeo y 6 horas en modo fijo.

Pensado también para los grupos de ciclistas, el dispositivo incorpora el modo pelotón, que reduce la intensidad del destello para evitar deslumbramientos entre compañeros sin renunciar a la visibilidad frente al tráfico.

En cuanto a la compatibilidad, el radar se conecta sin dificultad a ciclocomputadores Garmin Edge, relojes de la misma marca, smartphones compatibles e incluso aplicaciones de terceros como Ride with GPS, que integran las alertas del radar directamente en sus mapas. Su diseño vertical y compacto, además, facilita la instalación en la mayoría de bicicletas de carretera, cicloturismo y modelos urbanos.

Con esta propuesta, Decathlon apunta a un ciclista cada vez más consciente de la importancia de la tecnología en la seguridad vial. El Varia RTL515 no solo aporta luz; ofrece una capa extra de control y anticipación que convierte cada salida en una experiencia más tranquila, informada y, sobre todo, más segura.

Un producto que puedes adquirir o regalar a un ser querido por 118,99 euros.