El estropajo mágico que vende un supermercado asturiano por menos de 2 euros y que elimina las pelotillas jerséis y abrigos: "Y no daña las prendas"

Adiós a las pelotillas de los jerséis, abrigos y chaquetas con un estropajo mágico que cuesta menos de 2 euros. Este es el último descubrimiento en limpieza que se ha hecho viral por su bajo coste y su eficacia. "No daña las prendas y las deja como nuevas", garantizan quienes lo han probado. Lo mismo sirve para jerséis y chaquetas de punto que para abrigos y americanas de paño.

El estropajo que peina los jerséis, eliminando todas sus bolitas, es de almohadilla con hilo inox (acero inoxidable) y los venden muchos supermercados, entre ellos los asturianos Alimerka y Masymas. Por ejemplo, Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) vende un pack de dos por 2,28 euros (1,14 la unidad). Mercadona también lo vende de su marca Bosque Verde por 1,20 euros la unidad. Igualmente, hay varios modelos disponibles en Amazon.

La clave está en su composición

Según recoge la descripción, la clave está en su tejido entrecruzado de hilo de acero inoxidable. Es suave en las menos, pero "arranca con potencia la suciedad más rebelde". Además, "no deshilacha y evita cortes por desprendimientos peligrosos de hilos".

Nuevos usos

Aunque el producto está pensado para eliminar la suciedad de las ollas y sartenes, hay quien le ha descubierto un uso interesante para la ropa. "Quita las bolitas de los jerséis y los deja como nuevos", comenta una chica a sus seguidoras en Instagram. Son muchas las que comentan que lo han probado y funciona. Su uso es muy sencillo: solo hay que frotar el estropajo sobre la prenda y, rápidamente, las pelotillas van desapareciendo. "Es una forma de renovar tus abrigos de una forma muy económica", dice otra influencer.

La piedra pómez

A la hora de buscar soluciones para las bolas de los jerséis (más allá de las maquinitas pensadas para esto) otra opción interesante es la piedra pómez.

Es un elemento natural que pude tener muchos usos en nuestro día a día. En primer lugar, uno de los más habituales es el de exfoliar los pies y suavizar las asperezas para dejar unas plantas totalmente lisas. Por otro lado, también puedes usarla como otras cosas como limpiar el pelo de tus mascotas e incluso eliminar el bello corporal.