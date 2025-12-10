Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

El estropajo mágico que vende un supermercado asturiano por menos de 2 euros y que elimina las pelotillas jerséis y abrigos: "Y no daña las prendas"

El utensilio de limpieza se ha vuelto viral por su bajo precio y eficacia

Un estropajo

Un estropajo / Freepik

Alejandra Carreño

Adiós a las pelotillas de los jerséis, abrigos y chaquetas con un estropajo mágico que cuesta menos de 2 euros. Este es el último descubrimiento en limpieza que se ha hecho viral por su bajo coste y su eficacia. "No daña las prendas y las deja como nuevas", garantizan quienes lo han probado. Lo mismo sirve para jerséis y chaquetas de punto que para abrigos y americanas de paño.

El estropajo que peina los jerséis, eliminando todas sus bolitas, es de almohadilla con hilo inox (acero inoxidable) y los venden muchos supermercados, entre ellos los asturianos Alimerka y Masymas. Por ejemplo, Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) vende un pack de dos por 2,28 euros (1,14 la unidad). Mercadona también lo vende de su marca Bosque Verde por 1,20 euros la unidad. Igualmente, hay varios modelos disponibles en Amazon.

La clave está en su composición

Según recoge la descripción, la clave está en su tejido entrecruzado de hilo de acero inoxidable. Es suave en las menos, pero "arranca con potencia la suciedad más rebelde". Además, "no deshilacha y evita cortes por desprendimientos peligrosos de hilos".

Nuevos usos

Aunque el producto está pensado para eliminar la suciedad de las ollas y sartenes, hay quien le ha descubierto un uso interesante para la ropa. "Quita las bolitas de los jerséis y los deja como nuevos", comenta una chica a sus seguidoras en Instagram. Son muchas las que comentan que lo han probado y funciona. Su uso es muy sencillo: solo hay que frotar el estropajo sobre la prenda y, rápidamente, las pelotillas van desapareciendo. "Es una forma de renovar tus abrigos de una forma muy económica", dice otra influencer.

La piedra pómez

A la hora de buscar soluciones para las bolas de los jerséis (más allá de las maquinitas pensadas para esto) otra opción interesante es la piedra pómez.

Noticias relacionadas y más

Es un elemento natural que pude tener muchos usos en nuestro día a día. En primer lugar, uno de los más habituales es el de exfoliar los pies y suavizar las asperezas para dejar unas plantas totalmente lisas. Por otro lado, también puedes usarla como otras cosas como limpiar el pelo de tus mascotas e incluso eliminar el bello corporal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
  2. El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
  3. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  4. Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
  5. El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
  6. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  7. Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
  8. Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido

Los médicos asturianos se concentran en Gijón en la segunda jornada de huelga: "No vamos a dar ningún paso atrás"

Los médicos asturianos se concentran en Gijón en la segunda jornada de huelga: "No vamos a dar ningún paso atrás"

El PP de Siero reclama que se finalicen las obras de mejora de la vía que une los polígonos de Nuevo Granda y Las Peñas

El PP de Siero reclama que se finalicen las obras de mejora de la vía que une los polígonos de Nuevo Granda y Las Peñas

¿Vacunarse contra la gripe ahora sirve de algo? ¿Cuánto tarda en hacer efecto?

¿Vacunarse contra la gripe ahora sirve de algo? ¿Cuánto tarda en hacer efecto?

Cómo ayudar a un paciente de ictus a levantarse, caminar o vestirse: el hospital de Cangas del Narcea publica una guía que lo explica paso a paso

Cómo ayudar a un paciente de ictus a levantarse, caminar o vestirse: el hospital de Cangas del Narcea publica una guía que lo explica paso a paso

Todo dispuesto para el aluvión que tiene preparado 'The Last of the Druids en Path of Exile 2'

Todo dispuesto para el aluvión que tiene preparado 'The Last of the Druids en Path of Exile 2'
Tracking Pixel Contents