Lidl desafía el frío con este electrodoméstico para la cocina: dos colores y un 26 por ciento de descuento
¿Quién dice que los helados son para el verano?
Llega el invierno y, ¿vamos a dejar apartados los helados? Para nada, Lidl desafía el frío con un electrodoméstico para la cocina que se vende en dos colores y con un descuento del 26 por ciento.
Se trata de una heladera eléctrica de un litro y 12 watios de potencia para preparar deliciosos helados y sorbetes en tan solo 40 minutos.
Además, tiene motor desmontable y tapa con abertura para añadir ingredientes durante la preparación.
Además, está disponible en colores menta y rojo, e incluye seis recetas, una de ella vegana, en su material de instrucciones.
Además, no ocupa nada de espacio en la cocina. Con un peso de poco más de dos kilos es ideal para espacios pequeños.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta heladera tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros. Sin embargo, en Lidl tiene un descuento del 26 por ciento, con lo que se queda en solo 10,99 euros.
