Llegan por tiempo limitado las ventas privadas a El Corte Inglés, la mayor campaña de descuentos prenavideños con rebajas "irresistibles" del 30% en más de 1.000 marcas
La promoción, que empieza la noche de este miércoles en la web, durará hasta el próximo lunes día 15
Otra Navidad más llegan las ventas privadas a El Corte Inglés, que suma más de 500 grandes almacenes en toda España. La campaña de descuentos es como un gran "Black Friday" de cinco días con descuentos del 30% en más de 1.000 marcas. La promoción empieza en web la noche de este miércoles, a las 22.00 horas, mientras que en tiendas física será el jueves. Las rebajas adelantadas se mantendrán hasta el lunes día 15.
La mayoría de establecimientos del país, entre ellos los asturianos, abrirán este domingo en horario especial (de 11.00 a 21.00 horas) para satisfacción de los clientes. La compañía garantiza que los precios serán "realmente increíbles e irresistibles" y beneficiarán a todas las secciones: desde moda mujer, hombre e infantil hasta juguetes, papelería y electrónica. Incluso la sección de cultura y ocio, en la que se pueden comprar todo tipo de entradas para conciertos y eventos, entran en las ventas privadas.
Marcas participantes
Algunos ejemplos de marcas que participaron en otras ediciones son:
- Moda y complementos: Nike, Adidas, Levi's, Guess, Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Fossil, Pepe Jeans, Desigual, Barbour, Gant, Marc O'Polo, Emidio Tucci, Dustin, Roberto Verino, Lloyd's, Latouche, Jo & Mr. Joe, Michael Kors, Swarovski, Majorica, Agatha París, UNO DE 50.
- Deportes: Adidas, Nike, Under Armour, Puma, Converse, Vans, Columbia, Salomon, Reebok, Quiksilver.
- Hogar y Electrodomésticos: Balay, Haier, Teka, Hisense, Liebherr, Roomba, Cecotec, Ninja, Dyson, Remington, Samsung, LG, Roca, Natuzzi, BoConcept, Villeroy&Boch, Bosch, Beko, Electrolux.
- Electrónica y Tecnología: Samsung, LG, ZTE, Oppo, Cross, Parker, AEG, Bosch.
- Belleza y Parafarmacia: La Roche Posay, Vichy, Caudalie, Eucerin, Martiderm, Filorga, 3INA, Bella Aurora, Max Factor, Mavala, Ysabel Mora, Selmark.
- Juguetes: Lego, Playmobil, Barbie, Nancy, Vtech Baby, Play-Doh, Warner.
- Cultura y Ocio: Moleskine, Waterman, Cross, Parker, Lexon, Warner.
Cómo funciona
Las ventas privadas de El Corte Inglés es un evento exclusivo para clientes de la Tarjeta de El Corte Inglés. Funciona permitiendo a los titulares de la tarjeta acceder a precios especiales y, a veces, a opciones de financiación, tanto en tiendas físicas como en su web y app. Los productos participantes, que serán miles, lucirán la etiqueta "Oferta Venta Privada".
Cómo solicitar la tarjeta
Para hacer una compra online, el mecanismo es el siguiente: identifica el producto con la etiqueta especial de la venta privada, selecciona la tarjeta de El Corte Inglés en método de pago y automáticamente se aplicará el descuento.
Si no tienes la Tarjeta de El Corte Inglés, puedes solicitarla ya mismo a través de este enlace. Solo necesitas tener a mano el DNI y tener acceso a internet, ya que un teleoperador contactará contigo. Antes de ello, es necesario introducir el número de teléfono y un correo electrónico. Este trámite también se puede hacer en cualquier tienda física de El Corte Inglés y de forma rápida.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido