Adiós a la freidora de aire tradicional, Lidl te trae una solución mucho más ventajosa

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos que no pueden faltar en ninguna cocina. Pero en Lidl quieren que digas adiós a la freidora de aire tradicional con una solución mucho más ventajosa que te permitirá preparar comidas de múltiples formas.

Se trata de la freidora de aire dual de la firma Salter que cuenta con cesta doble y una capacidad de siete litros, además de 2.300 watios de potencia. Además, tiene una ventana de vidrio de fácil visualización y temporizador de 60 minutos.

Freidora de aire dual. / Lidl

Y es que puedes tener dos comidas a la vez o utilizar el compartimento en su totalidad para una sola comida, no tendrás límites. También tiene un indicador LED digital con pantalla táctil y compartimento para freír extraíble, con revestimiento antiadherente.

Esta freidora de aire tene 6 programas y función de SYNC COOK para diferentes funciones y platos listos para servir al mismo tiempo; o MATCH COOK para doble ración con la misma función

Asimismo, tiene una temperatura ajustable hasta 200 grados y tecnología de circulación de aire de alta velocidad.

Lidl

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta freidora de aire dual tiene un precio de venta recomendado de 79,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que solo tendrás que abonar 63,99 euros.