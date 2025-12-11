Colas en Lidl para hacerse con este set de cuchillos con un increíble descuento del 70 por ciento

Para cocinar como todo un profesional hay que tener las mejores herramientas. Sin embargo, no suele ser barato. Pues Lidl ha llegado para ayudarnos vendiendo un destacado set de cuchillos con un increíble descuento del 70 por ciento. Además, está avalado por la casa Tefal, con lo que se formarán colas para hacerse con un de ellos.

Se trata de un set de tres cuchillos y tijera con bloque de madera para guardarlos. Lo más destacado es la tecnología ICE Force que tienen estos cuchillos que, según explican en Lidl, se beneficia de un temple especial con una temperatura muy baja. Este tratamiento, usado por especialistas en cuchillos, refuerza la resistencia de la cuchilla a la corrosión y asegura rendimientos de corte duraderos hasta 2 veces más que con otras gamas de acero inoxidable de Tefal.

Set de cuchillos. / Lidl

También tiene un mango ergonómico con protección adicional para un uso seguro.

Con este set tendrás un cuchillo chef, un cuchillo multiusos y un cuchillo pelador.

Precio

Un set de estas características no es nada barato. De hecho, tal y como muestra Lidl su precio de venta recomendado es de 94,99 euros, pero en el supermercado te ofrecen un impresionante descuento del 70 por ciento, con lo que se queda únicamente en 28,49 euros, un precio mucho más asequible.