Regresa a Lidl por tiempo limitado el quitamanchas que puede con todo y te salvará la cena de Navidad

Se acercan las navidades y esas temidas cenas, sobre todo por las manchas que nos podemos hacer en la ropa. Pues no te preocupes, porque el quitamanchas que puede con todo y te salvará la cena de Navidad regresa a Lidl, eso sí, por tiempo limitado.

Se trata del quitamanchas de tejidos Formil, que no se resiste a ninguna mancha, ni de vino, ni de chocolate, ni de fresas, aceite o café, que son las manchas más difíciles de quitar.

Quitamanchas. / Lidl

Pero también es igual de infalible con el babero de los bebés o los cuellos de la camisa, que suelen ser un dolor de cabeza a la hora de lavarlos.

El quitamanchas Formil, que viene en formato spray de 750 mililítros, tiene un precio de venta recomendado de 1,85 euros, pero en Lidl te lo venden con un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 1,29 euros.

Disponibilidad

Eso sí, esta oferta solo estará disponible entre los días 15 y 21 de diciembre, así que no lo dudes y hazte con todos los que puedas.