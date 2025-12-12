Action lanza la estantería de baño más elegante y barata que puedes encontrar: puede ser tuya por solo 14,95 euros

Uno de los espacios de la casa en los que menos nos fijamos a la hora de decorar es el baño. Sin embargo, es de los que más usamos. Pues en Action tienen la estantería de baño más elegante y barata que puedes encontrar por solo 14,95 euros. Además, le dará un toque de sofisticación a tu baño y ahorrarás espacio.

Es una estantería con tres baldas que mide 21x28x74 centímetros en varios colores, que podrás elegir en función de la decoración que ya tienes en el baño.

Estantería de baño. / Action

Además, tiene seis kilos de capacidad de carga por balda. Eso sí, está organizada con una balda de gran capacidad en la parte baja, una mediana en la parte intermedia y una pequeña en la parte más alta de la estantería.

Madera sostenible

Está fábricada en madera con certificación FSC, es decir, que procede de boosques gestionados de forma más sostenibles. Está disponible en colores blanco y negro.