Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Action lanza la estantería de baño más elegante y barata que puedes encontrar: puede ser tuya por solo 14,95 euros

Ahorrarás espacio en tu baño y le darás un aire de sofisticación

Action lanza la estantería de baño más elegante y barata que puedes encontrar: puede ser tuya por solo 14,95 euros

Action lanza la estantería de baño más elegante y barata que puedes encontrar: puede ser tuya por solo 14,95 euros / Action

Benito Domínguez

Uno de los espacios de la casa en los que menos nos fijamos a la hora de decorar es el baño. Sin embargo, es de los que más usamos. Pues en Action tienen la estantería de baño más elegante y barata que puedes encontrar por solo 14,95 euros. Además, le dará un toque de sofisticación a tu baño y ahorrarás espacio.

Es una estantería con tres baldas que mide 21x28x74 centímetros en varios colores, que podrás elegir en función de la decoración que ya tienes en el baño.

Estantería de baño.

Estantería de baño. / Action

Además, tiene seis kilos de capacidad de carga por balda. Eso sí, está organizada con una balda de gran capacidad en la parte baja, una mediana en la parte intermedia y una pequeña en la parte más alta de la estantería.

Noticias relacionadas y más

Madera sostenible

Está fábricada en madera con certificación FSC, es decir, que procede de boosques gestionados de forma más sostenibles. Está disponible en colores blanco y negro.

TEMAS

  1. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  2. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
  4. El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
  5. Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
  6. EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
  7. Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
  8. Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo

Diez días para el sorteo del Gordo de Navidad: desde qué hacer si el décimo se estropea a cuánto dinero se puede cobrar en efectivo (ojo que los premios caducan)

Diez días para el sorteo del Gordo de Navidad: desde qué hacer si el décimo se estropea a cuánto dinero se puede cobrar en efectivo (ojo que los premios caducan)

Lugones enciende la Navidad: "Gracias a los que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año"

Lugones enciende la Navidad: "Gracias a los que valoráis el esfuerzo que hacemos todo el año"

Cuarenta años de una idea "valiente" que transformó la comarca Oscos-Eo: "Era el último tren"

Cuarenta años de una idea "valiente" que transformó la comarca Oscos-Eo: "Era el último tren"

La fontanera Castafiore

El silencio que cuida y el ruido que hiere

La Laboral reivindica su valor histórico en Gijón en plena carrera hacia la UNESCO: “Será extraordinario para Gijón y para España”

La Laboral reivindica su valor histórico en Gijón en plena carrera hacia la UNESCO: “Será extraordinario para Gijón y para España”

La vida en positivo

Ser hombre

Tracking Pixel Contents