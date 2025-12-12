Adiós a la freidora de aire, este pequeño electrodoméstico de Lidl te permite cocinar de 16 maneras distintas
Solo necesitarás un electrodoméstico para hacerlo todo
Las freidoras de aire se han convertido, sin duda, en el electrodoméstico de moda. Parece que no hay cocina que no la tenga, pero en Lidl tienen una solución mucho mejor, un pequeño electrodoméstico con el que podrás cocinar de 16 maneras distintas, no necesitarás más electrodomésticos y dirás adiós a la freidora de aire.
Se trata de una olla exprés eléctrica de 1.000 watios que es la solución todo en uno para una cocción rápida y eficiente.
Y es que tiene muchas funciones como, por ejemplo, cocción rápida, cocción al vapor, cocción de arroz, cocción suave, saltear, dorar, mantener caliente o para preparar yogur. Además, es de fácil manejo mediante elemento de control táctil con pantalla LED, indicador de presión y modo.
En total, tiene 16 programas de cocción preestablecidos y función de temporizador para cocinar con retraso. Además, gracias a los niveles de alta y baja presión, se conservan los nutrientes importantes.
La olla, de 5,7 litros, viene con vaso medidor, cuchara para arroz, cuchara para sopa, vaporera con asas prácticas y junta de silicona para la tapa. También incluye libro de recetas.
Una maravilla
¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues tiene un precio de venta recomendad de 59,99 euros, pero en Lidl te lo venden más barato por 57,99 euros.
