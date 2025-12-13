Colas en Lidl para hacerse con el revolucionario aspirador que también lava y dejará tu sofá como recién comprado

Parece que no hay mucha innovación en el mundo de los aspiradores, pero si creías que estaba todo inventado, te equivocabas. Y es que se formarán colas en Lidl para hacerse con este revolucionario aspirador que también lava y que te dejará el sofá como recién comprado.

Se trata del lava-aspirador 2 en 1, un sistema coombinado con maguera de pulverización y succión que tiene un flujo de aire regulable sin escalonamientos.

Lava-aspirador. / Lidl

Además, es móvil gracias a sus cuatro ruedas.

Tiene una potente succión de 250 AirWatt para el hogar, taller o garaje; y es ideal para la limpieza por pulverización de superficies textiles como alfombras, tapicerías o asientos de coche. No te lo vas a creer, pero quedarán como nuevos.

Asimismo, también se puede utilizar como aspiradora en seco y húmedo. Este electrodoméstico tiene un contenedor de acero inoxidable con drenaje de agua sucia y cierres rápidos laterales; además de un tanque de agua/detergente separado y extraíble con indicador de nivel.

Su manguera de succión mide dos metros de largo con adaptador de conexión giratorio y tiene un cable de red de 7,5 metros de largo para un radio de trabajo de hasta 9,5 metros.

Además, tiene un transporte cómodo gracias a su asa de transporte ergonómica y plegable; y ofrece un secado rápido de la superficie limpia gracias a la eficiente tecnología de boquillas.

Para todos los bolsillos

Un aspirador sin duda revolucionario que tiene un precio también increíble, accesible para todos los bolsillos, porque en Lidl se vende por solo 52,99 euros.