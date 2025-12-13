Colas en el rival de Lidl y Carrefour para conseguir la vajilla perfecta para Navidad por menos de 30 euros

Es tradición en estas fechas sacar la vajilla de Navidad. En todas las casas hay una. Y si no lo hay toca ir corriendo a Action a por la vajilla más viral del momento. Está tienda holandesa está arrasando en España por su variedad de productos y por sus precios. Compite de forma directa con los chollos de Lidl o el socorrido Carrefour.

Las vajillas de Carrefour suelen ser un éxtio porque sus cajas de varias piezas ofrecen diseños modernos y pulidos a un precio asequible. Esto hace que se vuelven virales (popualres en redes sociales) con bastante frecuencia. Pero ahora le ha salido un gran rival: Action y sus productos a precio de saldo.

Actión, que tiene tiendas por toda España y está en plena expansión, vende una vajilla en tono crema con los bordes dorados por 29.95 euros. Se agota con facilidad por su precio y diseño.

La vajilla viral de Action tiene cuatro bowls, cuatro platos llanos, cuatro hondos y cuatro platos de postre.

Como Action no vende online para adquirir sus productos hay que desplazarse a tienda (en Asturias hay una en Gijón). Los locales suelen estar llenos porque, además, el catálogo de productos varía de forma constante por lo que es fácil que los artículos más virales se agoten. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.

El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.