Prepárate para la nieve en Lidl con el pantalón más elegante y barato de la temporada: disponible en dos colores por 19,99 euros

Llega el invierno y con él la apertura de la temporada en las estaciones de esquí. Pues para que estés preparada, en Lidl te venden el pantalón más elegante y barato de la temporada. Está disponible en dos colores por 19,99 euros.

Y es que hay que ir bien equipado a la nieve y nada mejor que con este pantalón de esquí para mujer que venden en Lidl que está disponible en colores rojo y negro. Es impermeable y tiene la cintura ajustable.

Pantalon de esquí. / Lidl

Este pantalón está fabricado con material reciclado, es transpirable, cortavientos e impermeable, con costuras principales selladas, columna de agua del material exterior: 3.000 milímetros.

El material exterior es repelente al agua gracias al acabado BIONIC-FINISH® ECO y tiene cierre de gancho y ojal, botón a presión y cremallera. Además, cuenta con un bolsillo lateral con cremallera en el muslo.

Asimismo, tiene un práctico paranieves y goma antideslizante en el bajo de la pernera, además de una cremallera oculta en la abertura de la pernera para facilitar la entrada en las botas de esquí.

Un pantalón de esquí que seguramente te costaría muchos euros en otras tiendas, pero en Lidl te sale por solo 19,99 euros.