Aterriza en Lidl el pequeño electrodoméstico con el que tus postres quedarán perfectos y con un increíble descuento del 65 por ciento
Algo para disfrutar en familia
Seguro que te encanta cocinar con los pequeños, haciendo de esta experiencia algo muy divertido, pues acaba de aterrizar en Lidl el pequeño electrodoméstico con el que tus postres quedarán perfectos y, lo mejor, puedes disfrutar en familia. Además, tiene un increíble descuentoo del 65 por ciento.
Se trata de la crepera Russell Hobbs, con la que podrás cocinar con amigos o familiares, ya que preparar la comida juntos se convertirá en una experiencia especial.
Y es que la serie Fiesta de Russell Hobbs ofrece el equipamiento perfecto para cada ocasión, desde brunchs relajados hasta cenas animadas. En este caso, la crepera Fiesta prepara crepes finísimas y deliciosas en un instante.
Además, el esparcidor de madera y la espátula de plástico para crepes garantizan una preparación fácil y práctica. Así que solo tendrás que pensar en el relleno de los ricos crepes que te saldrán, ya quue hay un sinfín de recetas que puedes preparar. Y no solo dulces, también salados.
No pagarás un dineral
Este crepera, con el que las crepes te saldrán perfectas, tiene un precio de venta recomendado de 57,99 euros. Pero en Lidl no pagarás ese dineral, ya que viene con un descuento del 65 por ciento, con lo que se queda en solo 19,99 euros, todo un chollo.
