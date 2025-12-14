Colas en Lidl para hacerse con el cafetera italiana original: dos colores y con un descuento del 59 por ciento
Se trata de una moka de la prestigiosa firma Bialetti
Seguro que estás cansado de ver cafeteras italianas pero, sabías que la mayoría de las que puedes adquirir son una copia de la original. Y es que en Lidl te venden la cafetera moka de la prestigiosa firma Bialetti, inventora de esta famosísima cafetera, con una oferta a la que no podrás resistirte. Dos colores y un descuento del 59 por ciento. Se formarán colas para hacerse con una de ellas.
Porque sí, las cafeteras moka originales no suelen ser baratas, pero afortunadamente está Lidl que ha conseguido reducirle el precio al máximo. Y es que el café no sabe igual en todas las cafeteras, un café de Bialetti es una experiencia totalmente distinta.
En este caso, puedes conseguir el modelo Rainbow de tres tazas que se vende en colores verde y rojo, y apunta, la válvula Bialetti ha sido diseñada para garantizar el uso de la cafetera espresso con total seguridad.
Tienes que tener en cuenta que al usar la cafetera espresso con agua potable, existe el riesgo de acumulación de cal en el orificio de la válvula, con el peligro de que se obstruya. Para evitar la acumulación de cal, basta con mover el émbolo que sale de la válvula en su eje durante el proceso de lavado normal. Es aconsejable repetir esta comprobación a intervalos regulares para garantizar el correcto funcionamiento.
Un café excelente
De este modo, disfrutarás de un café excelente. ¿Y cuánto cuesta esta cafetera italiana original? Pues su precio de venta recomendado es de 36,90 euros, pero en Lidl te hacen un increíble descuento del 59 por ciento, con lo que se queda en solo 14,99 euros, con lo que se convierte en un regalo ideal para estas fechas.
