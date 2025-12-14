Colas en Lidl para hacerse con este revolucionario set de limpieza con el que dirás adiós a la fregona

Tener las casa como los chorros del oro no es tarea fácil, pero afortunadamente en Lidl tienen el set de limpieza revolucionario con el que le dirás adiós a la fregona, se formarán colas para hacerse con uno de ellos.

Se trata del set de limpieza Vileda Easy Wring and Clean, que aunque en principio te parezca una fregona y un cubo, no tiene nada que ver, es mucho más que una fregona y lo notarás desde el primer día.

Set de limpieza / Lidl

Y es que este sistema de limpieza que venden en Lidl elimina el 99% de las bacterias con agua. Elimina E. coli y S. aureus de suelos de madera dura y baldosas de cerámica; probado por un laboratorio independiente de terceros. Esto ocurre gracias a la fuerza de rotación al escurrir, la suciedad y el agua son lanzadas al cubo. De este modo, ahorra tiempo y protege manos y espalda.

Pero no solo eso, es que la humedad óptima de la fregona se puede determinar individualmente; y se puede usar en cualquier tipo de suelo, incluso en parqué y laminado.

Además, el cabezal de microfibra lavable de la fregona, que vienen dos recambios, es muy absorbente y elimina sin esfuerzo la suciedad y la grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas. Asimismo, con el cabezal triangular de la fregona se limpia sin esfuerzo incluso en esquinas y bordes.

Dinero

Un set de limpieza con el que tampoco te gastarás mucho dinero. Su precio de venta recomendado es de 24,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que solo te costará 19,99 euros.