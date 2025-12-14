Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación UCO derribo baterías AvilésHuelga de médicosCambios en Valgrande-PajaresEntrevista a Juan Cofiño
instagramlinkedin

Colas en Lidl para hacerse con este revolucionario set de limpieza con el que dirás adiós a la fregona

Tiene un descuento del 20 por ciento

Colas en Lidl para hacerse con este revolucionario set de limpieza con el que dirás adiós a la fregona

Colas en Lidl para hacerse con este revolucionario set de limpieza con el que dirás adiós a la fregona / Lidl

Benito Domínguez

Tener las casa como los chorros del oro no es tarea fácil, pero afortunadamente en Lidl tienen el set de limpieza revolucionario con el que le dirás adiós a la fregona, se formarán colas para hacerse con uno de ellos.

Se trata del set de limpieza Vileda Easy Wring and Clean, que aunque en principio te parezca una fregona y un cubo, no tiene nada que ver, es mucho más que una fregona y lo notarás desde el primer día.

Set de limpieza

Set de limpieza / Lidl

Y es que este sistema de limpieza que venden en Lidl elimina el 99% de las bacterias con agua. Elimina E. coli y S. aureus de suelos de madera dura y baldosas de cerámica; probado por un laboratorio independiente de terceros. Esto ocurre gracias a la fuerza de rotación al escurrir, la suciedad y el agua son lanzadas al cubo. De este modo, ahorra tiempo y protege manos y espalda.

Pero no solo eso, es que la humedad óptima de la fregona se puede determinar individualmente; y se puede usar en cualquier tipo de suelo, incluso en parqué y laminado.

Además, el cabezal de microfibra lavable de la fregona, que vienen dos recambios, es muy absorbente y elimina sin esfuerzo la suciedad y la grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas. Asimismo, con el cabezal triangular de la fregona se limpia sin esfuerzo incluso en esquinas y bordes.

Noticias relacionadas y más

Dinero

Un set de limpieza con el que tampoco te gastarás mucho dinero. Su precio de venta recomendado es de 24,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que solo te costará 19,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
  2. Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
  3. Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
  4. Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
  5. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  6. Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
  7. El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
  8. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

La Cofradía de La Balesquida transmite una tradición ancestral en cucuruchos de castañas

La Cofradía de La Balesquida transmite una tradición ancestral en cucuruchos de castañas

La xatina del Ferrero se queda en casa: así fue la original iniciativa de los vecinos de Gozón para sortear la prohibición de ferias de ganado en Asturias

La xatina del Ferrero se queda en casa: así fue la original iniciativa de los vecinos de Gozón para sortear la prohibición de ferias de ganado en Asturias

Aterriza en Lidl el pequeño electrodoméstico con el que tus postres quedarán perfectos y con un increíble descuento del 65 por ciento

Aterriza en Lidl el pequeño electrodoméstico con el que tus postres quedarán perfectos y con un increíble descuento del 65 por ciento

EN IMÁGENES: la singular rifa de la xata en Gozón para sortear la contagiosa enfermedad de las vacas

EN IMÁGENES: la singular rifa de la xata en Gozón para sortear la contagiosa enfermedad de las vacas

La alergia al frío sí existe: así son los molestos síntomas y la "curiosa" prueba para confirmarlo

La alergia al frío sí existe: así son los molestos síntomas y la "curiosa" prueba para confirmarlo

El PSOE, un Titanic sin libro de instrucciones

Colas en Lidl para hacerse con este revolucionario set de limpieza con el que dirás adiós a la fregona

Colas en Lidl para hacerse con este revolucionario set de limpieza con el que dirás adiós a la fregona

La odisea de la sidra a 10.000 kilómetros de Asturias: en Uruguay hacen la suya “como antaño”, mayando a mano y en un lagar artesanal fabricado en un sótano

La odisea de la sidra a 10.000 kilómetros de Asturias: en Uruguay hacen la suya “como antaño”, mayando a mano y en un lagar artesanal fabricado en un sótano
Tracking Pixel Contents