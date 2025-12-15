Adiós a las migas en la mesa con esta solución que venden en Lidl por menos de 5 euros
Un invento revolucionario
Se acercan las comidas y cenas navideñas, un momento en el que nos juntamos muchos alrededor de la mesa. Y todo es alegría hasta que toca recoger la mesa, donde lo peor son las migas sobre el mantel. Pues en Lidl tienen la solución para decir adiós a las migas en la mesa por menos de cinco euros.
Y es que venden un mini aspirador de mesa, un invento revolucionario que, en un formato muy reducido, es capaz de aspirar polvo y migas, siendo ideal para mesas de comedor, escritorios o encimeras.
Además, su recipiente colector, con una capacidad de 0,025 litros, es fácil de limpiar. Cuenta con unas cerdas en la parte inferior que son las que recogen las migas con eficacia.
También tiene un interruptor de encendido o apagado y funciona con 2 pilas AA.
Además, está disponible en dos elegantes colores, en beige y negro.
Económico
Este miniaspirador, además, es muy económico. Tiene un precio de venta recomendado de 5,99, pero en Lidl tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 4,99 euros.
