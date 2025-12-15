Colas en Lidl para hacerse con el aspirador 2 en 1 que recuerda a la Dyson pero por el que pagarás mucho menos: disponible por 24,99 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
En el mundo de los aspiradores 2 en 1, el rey sin duda son los de la conocida firma Dyson. Eso sí, entre las muchas ventajas que tiene, el precio no es una de ellas, con lo que no es para todos los bolsillos. Pues en Lidl tienen un aspirador 2 en 1 que recuerda mucho a la Dyson pero por el que pagarás mucho menos, ya que está disponible por 24,99 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de una aspiradora 2 en 1 de 600 watios de potencia que es flexible para usar como aspiradora de mano o de suelo. Tiene una moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa de aspiradora y es de fácil vaciado del depósito de polvo.
Con esta aspiradora 2 en 1 que tienen en Lidl tendrás una limpieza rápida y eficiente de alfombras y suelos duros. Además, el aire de salida es especialmente limpio gracias al filtro EPA.
Su tubo de succión es rápidamente desmontable y su tubo telescópico es de aluminio extensible, aproximadamente de 44–69 centímetros, además tiene un gran radio de acción gracias al cable extralargo.
Maravilla
Una maravilla como esta seguro que pensarás que cuesta muchos euros, pero nada que ver, tan solo 24,99 euros en Lidl.
