Colas en Lidl para hacerse con la chaqueta de esquí más cómoda y barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 23,99 euros
Tiene un descuento del 20 por ciento
Ya ha comenzado la temporada de esquí en las estaciones invernales de España y para equiparse, en Lidl tienen la chaqueta de esquí más cómoda y barata del mercado. Está disponible en tres modelos y por solo 23,99 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con una de ellas.
Se trata de una chaqueta de esquí para hombre con tecnología THERMOLITE® EcoMade que tiene cierre de marca YKK de alta calidad y reciclado. Además, está fabricada con material reciclado.
Tiene una agradable calidez gracias a la tecnología THERMOLITE® EcoMade, a pesar de la densidad de material mínima y el bajo peso. Además, su impregnación es respetuosa con el medio ambiente.
El material exterior es repelente al agua gracias al equipamiento BIONIC-FINISH® ECO y la chaqueta está hecha a prueba de viento y agua, con costuras principales selladas, columna de agua del material exterior.
Pero es que está hecha de un material funcional transpirable y su parte trasera es alargada.
Tiene un puño con orificio para el pulgar y cierre de manga regulable en ancho mediante cierre de velcro, además de un bolsillo para el forfait con cierre de cremallera en la manga.
Su bajo y capucha son regulables en ancho gracias al cordón y los topes, y su faldón antinieve es ajustable con banda antideslizante. Además, tiene un cierre de cremallera continua con protector de barbilla.
Los modelos negro y caqui tienen los bolsillos laterales con cierre de cremallera y bolsillo de pecho con cierre de cremallera; mientras que el modelo ocre tiene los bolsillos laterales con cierre de cremallera.
Económico
Esta chaqueta de esquí tiene un precio de venta recomendado bastante económico, 29,99 euros; pero tiene un descuento del 20 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 23,99 euros.
