Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

Colas en Lidl para hacerse con la chaqueta de esquí más cómoda y barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 23,99 euros

Tiene un descuento del 20 por ciento

Colas en Lidl para hacerse con la chaqueta de esquí más cómoda y barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 23,99 euros

Colas en Lidl para hacerse con la chaqueta de esquí más cómoda y barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 23,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Ya ha comenzado la temporada de esquí en las estaciones invernales de España y para equiparse, en Lidl tienen la chaqueta de esquí más cómoda y barata del mercado. Está disponible en tres modelos y por solo 23,99 euros. Se formarán colas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se trata de una chaqueta de esquí para hombre con tecnología THERMOLITE® EcoMade que tiene cierre de marca YKK de alta calidad y reciclado. Además, está fabricada con material reciclado.

Chaqueta de esquí.

Chaqueta de esquí. / Lidl

Tiene una agradable calidez gracias a la tecnología THERMOLITE® EcoMade, a pesar de la densidad de material mínima y el bajo peso. Además, su impregnación es respetuosa con el medio ambiente.

El material exterior es repelente al agua gracias al equipamiento BIONIC-FINISH® ECO y la chaqueta está hecha a prueba de viento y agua, con costuras principales selladas, columna de agua del material exterior.

Chaqueta de esquí.

Chaqueta de esquí. / Lidl

Pero es que está hecha de un material funcional transpirable y su parte trasera es alargada.

Tiene un puño con orificio para el pulgar y cierre de manga regulable en ancho mediante cierre de velcro, además de un bolsillo para el forfait con cierre de cremallera en la manga.

Su bajo y capucha son regulables en ancho gracias al cordón y los topes, y su faldón antinieve es ajustable con banda antideslizante. Además, tiene un cierre de cremallera continua con protector de barbilla.

Chaqueta de esquí.

Chaqueta de esquí. / Lidl

Los modelos negro y caqui tienen los bolsillos laterales con cierre de cremallera y bolsillo de pecho con cierre de cremallera; mientras que el modelo ocre tiene los bolsillos laterales con cierre de cremallera.

Noticias relacionadas y más

Económico

Esta chaqueta de esquí tiene un precio de venta recomendado bastante económico, 29,99 euros; pero tiene un descuento del 20 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 23,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
  2. Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
  3. Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
  4. Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
  5. Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
  6. Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
  7. La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
  8. Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)

Los centros de mayores de Gijón sacan a escena su actividad diaria en una muestra colectiva

Los centros de mayores de Gijón sacan a escena su actividad diaria en una muestra colectiva

Los centros de mayores de Gijón sacan a escena su actividad diaria en una muestra colectiva en el CMI Pumarín

Los centros de mayores de Gijón sacan a escena su actividad diaria en una muestra colectiva en el CMI Pumarín

El duro mensaje del Arzobispo de Oviedo a Pedro Sánchez: "Dentro de la indecencia de saunas-prostíbulos, disparan contra la Iglesia. Están acabados"

El duro mensaje del Arzobispo de Oviedo a Pedro Sánchez: "Dentro de la indecencia de saunas-prostíbulos, disparan contra la Iglesia. Están acabados"

La Federación de Concejos de Asturias cumple 30 años comprometida con la cooperación

La Federación de Concejos de Asturias cumple 30 años comprometida con la cooperación

Estas trece artistas asturianas dan forma a la agenda y al nuevo calendario del área de Igualdad en Gijón

Estas trece artistas asturianas dan forma a la agenda y al nuevo calendario del área de Igualdad en Gijón

Las figuras de "El Ponticu" ya se lucen en el Jardín Botánico de Gijón: así es el belén monumental, que este año gana "dinamismo"

Las figuras de "El Ponticu" ya se lucen en el Jardín Botánico de Gijón: así es el belén monumental, que este año gana "dinamismo"

VÍDEO: El belén monumental del Jardín Botánico de Gijón. listo para las visitas

La inauguración del belén monumental del Jardín Botánico de Gijón, en imágenes

La inauguración del belén monumental del Jardín Botánico de Gijón, en imágenes
Tracking Pixel Contents