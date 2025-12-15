Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

Si aún no has decorado tu casa por Navidad, corre a Lidl porque tienen las luces a un precio increíble: disponible en tres modelos por 12,99 euros

Se trata de unos packs de 700 LED

Si aún no has decorado tu casa por Navidad, corre a Lidl porque tienen las luces a un precio increíble: disponible en tres modelos por 12,99 euros

Si aún no has decorado tu casa por Navidad, corre a Lidl porque tienen las luces a un precio increíble: disponible en tres modelos por 12,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

La mayoría de las casas ya está decorada para Navidad, pero todavía queda alguna que espera a los días más críticos de estas fiestas para hacerlo. Para todos ellos, corred a Lidl porque tienen las luces festivas a un precio increíble. En tres modelos y por 12,99 euros.

Y es que en Lidl venden un pack de 700 LED que son para uso en interiores y exteriores, con un cable de alimentación de aproximadamente 10 metros y una potencia máxima de 6,5 watios. Así que tendrás luces para aburrir, destacarás entre todos.

Guirnalda de bombillas

Guirnalda de bombillas / Lidl

Puedes comprarlas tanto en blanco cálido como en blanco frío y de colores. Tienen 8 efectos de luz: 4 efectos de parpadeo, 2 efectos de atenuación, 1 efecto de mezcla y 1 luz continua.

Además, tiene temporizador de 6 horas con repetición automática en el ritmo diario, simplemente enchúfelo a la hora deseada y active el temporizador pulsando un botón (mantener pulsado durante aproximadamente 2 segundos). Además, tiene un LED verde para indicar el funcionamiento del temporizador.

Noticias relacionadas y más

Protección

La guirnalda está protegida contra salpicaduras de agua (IP44), aunque el enchufe solo es apto para uso en interiores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents