Si aún no has decorado tu casa por Navidad, corre a Lidl porque tienen las luces a un precio increíble: disponible en tres modelos por 12,99 euros
Se trata de unos packs de 700 LED
La mayoría de las casas ya está decorada para Navidad, pero todavía queda alguna que espera a los días más críticos de estas fiestas para hacerlo. Para todos ellos, corred a Lidl porque tienen las luces festivas a un precio increíble. En tres modelos y por 12,99 euros.
Y es que en Lidl venden un pack de 700 LED que son para uso en interiores y exteriores, con un cable de alimentación de aproximadamente 10 metros y una potencia máxima de 6,5 watios. Así que tendrás luces para aburrir, destacarás entre todos.
Puedes comprarlas tanto en blanco cálido como en blanco frío y de colores. Tienen 8 efectos de luz: 4 efectos de parpadeo, 2 efectos de atenuación, 1 efecto de mezcla y 1 luz continua.
Además, tiene temporizador de 6 horas con repetición automática en el ritmo diario, simplemente enchúfelo a la hora deseada y active el temporizador pulsando un botón (mantener pulsado durante aproximadamente 2 segundos). Además, tiene un LED verde para indicar el funcionamiento del temporizador.
Protección
La guirnalda está protegida contra salpicaduras de agua (IP44), aunque el enchufe solo es apto para uso en interiores.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)