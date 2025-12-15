Si aún no has decorado tu casa por Navidad, corre a Lidl porque tienen las luces a un precio increíble: disponible en tres modelos por 12,99 euros

La mayoría de las casas ya está decorada para Navidad, pero todavía queda alguna que espera a los días más críticos de estas fiestas para hacerlo. Para todos ellos, corred a Lidl porque tienen las luces festivas a un precio increíble. En tres modelos y por 12,99 euros.

Y es que en Lidl venden un pack de 700 LED que son para uso en interiores y exteriores, con un cable de alimentación de aproximadamente 10 metros y una potencia máxima de 6,5 watios. Así que tendrás luces para aburrir, destacarás entre todos.

Guirnalda de bombillas / Lidl

Puedes comprarlas tanto en blanco cálido como en blanco frío y de colores. Tienen 8 efectos de luz: 4 efectos de parpadeo, 2 efectos de atenuación, 1 efecto de mezcla y 1 luz continua.

Además, tiene temporizador de 6 horas con repetición automática en el ritmo diario, simplemente enchúfelo a la hora deseada y active el temporizador pulsando un botón (mantener pulsado durante aproximadamente 2 segundos). Además, tiene un LED verde para indicar el funcionamiento del temporizador.

Protección

La guirnalda está protegida contra salpicaduras de agua (IP44), aunque el enchufe solo es apto para uso en interiores.