Novedad en Lidl con la bandeja vertical con la que lucir los platos navideños en la mesa: piden ir ya a por él antes de que se agote

Al igual que todas las demás cadenas, Lidl se está preparando activamente para la temporada navideña. Y lo menos que se puede decir es que la empresa ha presentado un nuevo accesorio que debería atraer a un gran número de clientes. La cadena sabe que esta época del año es un momento estratégico. Cada año, las marcas compiten en creatividad para ofrecer productos prácticos, decorativos y asequibles. Lidl adopta esta estrategia con éxito.

La empresa ha destacado una selección de objetos diseñados para embellecer la mesa y facilitar la organización en la cocina. La llegada de este nuevo accesorio doméstico confirma esta dinámica. Además, es probable que provoque un auténtico furor.

Lidl ofrece regularmente artículos de almacenamiento o presentación que logran combinar estética y utilidad. Esta temporada, el producto que acapara toda la atención se presenta como un accesorio ideal para la cocina y la mesa.

Se trata de una bandeja de dos pisos de la marca Ernesto. Esta bandeja se creó para crear una bonita presentación en las comidas festivas. Lidl también destaca este accesorio por su practicidad, su diseño y su precio especialmente atractivo. Esta bandeja está fabricada en madera de haya natural. Se trata de un material que le confiere un aspecto cálido y elegante. Su estructura de dos niveles permite realzar los postres de fin de año, pero también otras preparaciones previstas para una cena festiva. La marca destaca que este modelo se adapta a diferentes estilos decorativos gracias a sus líneas minimalistas y sus acabados limpios. Su sobriedad le permite encajar tanto en una cocina moderna como en una estancia más tradicional.

La cadena Lidl también destaca una característica importante: el descuento aplicado a este producto. La bandeja tiene un precio rebajado. Una novedad que atrae tanto a los clientes preocupados por su presupuesto como a aquellos que buscan un artículo de calidad para recibir a sus seres queridos. Esta bandeja de varios pisos Ernesto vendida por la marca tiene varias ventajas prácticas. La estructura se apoya en cuatro puntos para garantizar una buena estabilidad. Las dos bandejas rectangulares que se incluyen con el soporte son de porcelana blanca.

Su superficie lisa y sus bordes ligeramente elevados permiten presentar los alimentos de forma limpia y cuidada. Lidl afirma además que estas bandejas son aptas para el lavavajillas y resistentes al calor. Como habrás comprendido, esto supone una gran ventaja para el uso diario. Además, el diseño plegable del soporte también facilita su almacenamiento. Una vez plegado, el accesorio se puede guardar fácilmente en un mueble, una estantería o un cajón.

La altura es de unos 37 cm. Esto ofrece suficiente espacio para una presentación generosa, sin dejar de ser fácil de manejar. El bambú utilizado para la estructura tiene un acabado marrón liso, fácil de mantener y agradable al tacto.

La bandeja que ofrece LIDL tiene unas dimensiones precisas. Cada plato mide aproximadamente 21 x 15 cm y pesa 330 g, mientras que el soporte pesa alrededor de 350 g. Esta bandeja de dos niveles se vende al precio de 7,99 euros, frente a los 12,99 euros anteriores.

La cadena también añade una garantía de tres años. Una vez más, esto supone un argumento realmente importante para los clientes que desean un accesorio duradero. Hay que darse prisa si se quiere comprar este producto, ya que está a punto de agotarse.