Adiós al gimnasio, aterriza en Lidl la solución para hacer deporte en casa de forma cómoda y sin esfuerzo

Todos queremos estar en una buena condición física, pero no siempre tenemos tiempo ni dinero para ir al gimnasio. Pues en Lidl ha aterrizado la solución para hacer deporte en casa de forma cómoda y sin esfuerzo. Y lo mejor, no es necesario invertir mucho dinero ni tiempo.

Se trata de un pedaleador que tiene un ordenador integrado con seis funciones, además de una gran pantalla LCD fácil de leer.

Pedaleador / Lidl

Además, es un 2 en 1. Ya que este aparato de entrenamiento sirve para el fortalecimiento específico de la musculatura de brazos y piernas. En su pantalla LCD podrás visualizar, entre otros, tiempo de entrenamiento, velocidad, distancia y consumo de calorías.

Además, tiene resistencia ajustable sin escalonamientos y pies con ventosas para una sujeción segura. Y es que es de uso cómodo sentado – ideal para leer, ver la televisión o en la oficina.

También tiene un diseño compacto con asa de transporte y manivelas metálicas estables con pedales extraíbles. Asimismo, los pedales tienen correas ajustables, con lo que no se necesitan herramientas.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este pedaleador que venden en Lidl tiene un precio de 34,99 euros.