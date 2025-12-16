Adiós al gimnasio, aterriza en Lidl la solución para hacer deporte en casa de forma cómoda y sin esfuerzo
No es necesario invertir mucho dinero ni tiempo
Todos queremos estar en una buena condición física, pero no siempre tenemos tiempo ni dinero para ir al gimnasio. Pues en Lidl ha aterrizado la solución para hacer deporte en casa de forma cómoda y sin esfuerzo. Y lo mejor, no es necesario invertir mucho dinero ni tiempo.
Se trata de un pedaleador que tiene un ordenador integrado con seis funciones, además de una gran pantalla LCD fácil de leer.
Además, es un 2 en 1. Ya que este aparato de entrenamiento sirve para el fortalecimiento específico de la musculatura de brazos y piernas. En su pantalla LCD podrás visualizar, entre otros, tiempo de entrenamiento, velocidad, distancia y consumo de calorías.
Además, tiene resistencia ajustable sin escalonamientos y pies con ventosas para una sujeción segura. Y es que es de uso cómodo sentado – ideal para leer, ver la televisión o en la oficina.
También tiene un diseño compacto con asa de transporte y manivelas metálicas estables con pedales extraíbles. Asimismo, los pedales tienen correas ajustables, con lo que no se necesitan herramientas.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este pedaleador que venden en Lidl tiene un precio de 34,99 euros.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo