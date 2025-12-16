Colas en Lidl para hacerse con el abrigo más cálido y barato de la temporada: disponible en dos colores por 24,99 euros
Una prenda que podrás ponerte en todas las ocasiones
Llega el invierno y es tiempo de renovar nuestro armario. Pero tampoco estamos para derrochar mucho dinero, así que en Lidl tienen el abrigo más calido y barato de la temporada. Está disponible en dos colores por 24,99 euros y podrás ponértelo en todas las ocasiones. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un abrigo de imitación de piel de cordero para mujer, suave y acogedor, y con un corte informal al tener los hombros caídos.
Está disponible en colores beige y negro, con lo que podrás combinarlo con toda tu ropa. Además, está fabricado con material reciclado, así que contribuirás al medio ambiente vistiendo en Lidl.
Este abrigo, además, tiene un cuello de solapa y bolsillos laterales, siendo todo lo que le podrías pedir a un buen abrigo de invierno.
Disponibilidad
El abrigo está disponible en tres tallas, de la S a la L y solo cuesta 24,99 euros en Lidl, no lo encontrarás más barato.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo