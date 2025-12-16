Colas en Lidl para hacerse con el abrigo más cálido y barato de la temporada: disponible en dos colores por 24,99 euros

Llega el invierno y es tiempo de renovar nuestro armario. Pero tampoco estamos para derrochar mucho dinero, así que en Lidl tienen el abrigo más calido y barato de la temporada. Está disponible en dos colores por 24,99 euros y podrás ponértelo en todas las ocasiones. Se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un abrigo de imitación de piel de cordero para mujer, suave y acogedor, y con un corte informal al tener los hombros caídos.

Abrigo / Lidl

Está disponible en colores beige y negro, con lo que podrás combinarlo con toda tu ropa. Además, está fabricado con material reciclado, así que contribuirás al medio ambiente vistiendo en Lidl.

Este abrigo, además, tiene un cuello de solapa y bolsillos laterales, siendo todo lo que le podrías pedir a un buen abrigo de invierno.

Disponibilidad

El abrigo está disponible en tres tallas, de la S a la L y solo cuesta 24,99 euros en Lidl, no lo encontrarás más barato.