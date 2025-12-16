Colas en Lidl para hacerse con las brumas corporales que recuerdan a las de Sol de Janeiro: disponibles por tiempo limitado a 2,99 euros
Fueron todo un éxito este verano agotándose en todas las tiendas
Tras el éxito del pasado verano, en el que se agotaron en todas las tiendas. Las brumas corporales que recuerdan a las de Sol de Janeiro vuelven a Lidl. Eso sí, estarán disponibles por tiempo limitado a 2,99 euros, con lo que se formarán colas para hacerse con ellas.
Se trata de dos brumas ideales para perfumar y refrescar la piel y el cabello que, por los nombres y formato, parecen dupes de Sol de Janerio, solo que a un precio muy inferior.
Así, tenemos Salted caramel, con notas a pistacho, almendra, coco y piña; y Jazmín y fruta del dragón, con notas a flor de naranjo, jazmín y caramelo. Las dos variedades se venden en botes de 200 mililítros.
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que cada unidad se vende a 2,99 euros.
Por tiempo limitado
Eso sí, estarán en Lidl por tiempo limitado, tan solo podrás adquirirlas hasta el día 21 de diciembre.
