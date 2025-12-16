Colas en Lidl para hacerse con las brumas corporales que recuerdan a las de Sol de Janeiro: disponibles por tiempo limitado a 2,99 euros

Tras el éxito del pasado verano, en el que se agotaron en todas las tiendas. Las brumas corporales que recuerdan a las de Sol de Janeiro vuelven a Lidl. Eso sí, estarán disponibles por tiempo limitado a 2,99 euros, con lo que se formarán colas para hacerse con ellas.

Se trata de dos brumas ideales para perfumar y refrescar la piel y el cabello que, por los nombres y formato, parecen dupes de Sol de Janerio, solo que a un precio muy inferior.

Brumas. / Lidl

Así, tenemos Salted caramel, con notas a pistacho, almendra, coco y piña; y Jazmín y fruta del dragón, con notas a flor de naranjo, jazmín y caramelo. Las dos variedades se venden en botes de 200 mililítros.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que cada unidad se vende a 2,99 euros.

Por tiempo limitado

Eso sí, estarán en Lidl por tiempo limitado, tan solo podrás adquirirlas hasta el día 21 de diciembre.