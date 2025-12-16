Colas en Lidl para hacerse con la solución definitiva para que tu ropa luzca como el primer día y dure mucho más tiempo
Una oferta increíble por menos de 10 euros
Siempre queremos que nuestra ropa luzca como el primer día, pero con el paso del tiempo eso no ocurre. Sin embargo, en Lidl tienen la solución definitiva para conseguir este objetivo y, no solo eso, también que dure mucho más tiempo. Una oferta increíble por menos de 10 euros, con lo que se formarán colas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata del quitapelusas eléctrico de Philips, un pequeño aparato con el que prolongarás la vida útil de los textiles, además de refrescar tus prendas favoritas. Y lo mejor, tiene una aplicación totalmente intuitiva.
Este quitapelusas que venden en Lidl elimina las bolitas de todo tipo de tejidos y ofrece protección de prendas delicadas.
Además, tiene tres tamaños de orificios para eliminar bolitas de tela de todos los tamaños y una gran superficie de cuchillas para tratar una gran área simultáneamente.
Asimismo, su contenedor de pelusas es extraíble.
Pequeño precio
Un pequeño aparato que, además, también es pequeño de precio. Su precio de venta recomendado es de 9,99 euros, pero en Lidl tienes un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros.
