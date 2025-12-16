Llega al Lidl el moldeador de pelo más deseado del mercado: seca, alisa y riza por menos de 50 euros

Acaba de llegar al Lidl el moldeador de pelo más deseado del mercado. Se trata de un tres en uno, pues seca, alisa y riza, por menos de 50 euros. Su precio exacto es de 49,99 euros y tiene una potencia de 1.500 W.

El moldeador en cuestión se llama Airsyler 1500 W y sus resultados "son reales, no fake", asegura el Lidl, a la vez que garantiza que el aparato será "tu aliado para estas Navidades", con tantas comidas y cenas especiales a la vuelta de la esquina.

Así funciona

El moldeador tiene tres niveles de calor y ventilador, así como función "Cool Shot". Dispone de tecnología iónica y motor sin escobillas de alto rendimiento para un secado y peinado rápidos. Es apto tanto para cabellos liso como rizados y para todas las longitudes de pelo.

Función de memoria

Por si fuera poco, el moldeador que vende el Lidl a un precio muy económico y competitivo tiene función de memoria para la temperatura establecida. También cuenta con un filtro extraíble para una fácil limpieza y protección contra el sobrecalentamiento.

Con seis accesorios por el mismo precio

El aparato, de color oro, incluye dos accesorios para rizar, un cepillo semirredondo, un cepillo redondo, un accesorio secador de pelo y una bolsa de transporte para un almacenamiento seguro. Asimismo, tiene articulación de cable giratoria 360º y su longitud es de 180 cm.

El moldeador alcanza una temperatura máxima de 95 grados y una mínima de 45. Tiene tres niveles de temperatura diferentes.