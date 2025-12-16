¿Puedo meter comida y bebida en un festival de música? Un juez declara ilegal esta prohibición

Cada vez hay más festivales de música en España, un tipo de ocio que está en auge ya que permite ver, en un corto espacio de tiempo, como mucho tres días, a un buen número de artistas en concierto. Eso sí, siempre hay una polémica, como es la prohibición de meter comida y bebida en el interior del recinto. Pues un juez ha declarado ilegal esta prohibición, siendo la primera vez que ocurre en España.

Tal y como cuentan en Directo al Paladar, un juez de Valencia declaró nula esta prohibición impuesta por el festival Madrid Salvaje tras una denuncia de Facua-Consumidores en Acción.

Tres jóvenes en un festival de música. / Freepik

El juez estima que "debe concluirse que, de prohibirse la entrada de comida del exterior, de hecho, se está obligando a consumir en los establecimientos del interior del recinto, o dicho de otra manera, se está imponiendo al usuario un servicio complementario o accesorio al esencial y que no ha sido solicitado".

Asimismo, el juez también se declaró nula la imposición del pago de tres euros por gastos de gestión para recuperar el importe sobrante de la pulsera cashless que tienen los asistentes ya que no pudieron acreditar que ese precio correspondía con los gastos reales de gestión.

La pregunta ahora está en si, tras esta sentencia, podría obligarse al resto de festivales que prohiben comida y bebida del exterior a que echen por tierra su prohibición o, en tal caso, habrá que seguir batallando en los juzgados.

Facua

Seguro que Facua no tiene problema alguno en llevar esta denuncia por otros tribunales españoles.