Adiós a la freidora de aire, la solución de Action que cocina mucho mejor por 17,77 euros
No querrás probar otra cosa
La freidora de aire se ha convertido en el electrodoméstico indispensable en nuestras cocinas, sobre todo por su versatilidad. Pero es que en Action tienen una solución que cocina mucho mejor por solo 17,77 euros y con la que dirás adiós a la freidora de aure.
Se trata de una cacerola de hierro fundido con un diámetro de 26 centímetros y que admite temperaturas de horno de hasta 250 grados.
Con esta cacerola de hierro fundido podrás preparar los mejores guisos, estofados o pollo asado como un auténtico chef. El resistente hierro fundido distribuye el calor uniformemente y lo retiene durante mucho tiempo. ¡Así siempre obtendrás un resultado perfecto!
Además, con un diámetro de 26 cm, esta cacerola es ideal para toda la familia. Apto para todas las fuentes de calor, incluyendo inducción y horno.
Dos colores
Además, está disponible en dos colores, rojo y gris. Su precio de venta recomendado es de 24,95 euros, pero en Action tiene un descuento del 28 por ciento hasta el día 23 con lo que se queda en 17,77 euros.
