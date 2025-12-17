Colas en Lidl para hacerse con este revolucionario limpiador de tapicerías y alfombras: quedarán perfectas y como recién compradas

Tener nuestros sofás y alfombras como el primer día no es tarea nada sencilla, y es que al final acabamos tirando de tapiceros y lavanderías ante esta dificultad. Sin embargo, en Lidl tienen un revolucionario limpiador de tapicerías y alfombras con el que, con muy poco esfuerzo, quedarán perfectas y como recién compradas. Se formarán colas para hacerse con uno de ellos, sobre todo porque es una oferta irrepetible.

Limpiador. / Lidl

Con este electrodoméstico podrás limpiar alfombras, tapicerías, colchones y textiles, además ofrece un secado rápido de la superficie limpiada gracias a la eficiente función de aspiración.

Es un limpiador ligero y compacto – para un transporte sencillo y un almacenamiento que ahorra espacio; y cuenta con depósito de agua limpia y depósito de agua sucia extraíbles para facilitar el llenado y el vaciado, además de soporte para la manguera y enrrollador de cable con función de liberación rápida.

El depósito de agua limpia tiene una capacidad de 2,5 litros, mientras que el de agua sucia es de 1,9 litros, además, el cable es de seis metros con lo que tendrás mucha libertad para trabajar con este limpiador.

Ahorro económico

Con este limpiador te ahorrarás mucho dinero en lavanderías y, sin embargo, no supone un desembolso económico tremendo, ya que tiene un precio de venta recomendado de 79,99 euros, y en Lidl además, tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en únicamente 69,99 euros.