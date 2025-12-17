Decahtlon rebaja casi mil euros la bicicleta de montaña eléctrica más vendida, pero solo tienes unos días para disfrutar de este inesperado descuentos

En plena temporada de compras navideñas, el mercado de las bicicletas eléctricas de montaña ha encontrado un nuevo impulso gracias a una oferta destacada en Decathlon España. En plenas compras navideñas, dar con el regalo perfecto es más sencillo de lo que parece si tenemos en cuentas las increíbles ofertas de productos caros, a priori, pero que enamorarán a los afortunados que lo reciban.

Entre los modelos disponibles con descuentos sustanciales, destaca especialmente la Bicicleta eléctrica de montaña 29" Rockrider E-EXPL 700 Verde, Este modelo de Rockrider, la marca de bicicletas de montaña propia de Decathlon, ha captado la atención de los aficionados al ciclismo todo-terreno por combinar prestaciones robustas y una asistencia eléctrica eficiente. Equipado con ruedas de 29 pulgadas y pensado para afrontar senderos exigentes, este tipo de e-MTB permite a los ciclistas extender sus rutas y enfrentarse a desniveles más exigentes con menos esfuerzo físico, gracias a su motor de apoyo al pedaleo y batería de alta capacidad.

Además de la reducción de precio en este modelo, otros de la gama eléctrica montañesa como la Bicicleta eléctrica montaña E-Expl 520 azul noche semirrígido y la Bicicleta eléctrica de montaña 29" aluminio E-EXPL 500 S también aparecen con rebajas o promociones destacadas en la tienda online de la cadena deportiva, que incluyen descuentos de hasta varios cientos de euros sobre sus precios de lista.

El auge de las bicicletas eléctricas de montaña responde a una tendencia más amplia en el ciclismo de ocio y aventura. Usuarios y expertos del sector señalan que la asistencia eléctrica no sólo democratiza el acceso a rutas más técnicas, sino que amplía el espectro de practicantes, desde quienes afrontan largos recorridos por primera vez hasta deportistas veteranos que buscan prolongar la temporada sin sacrificar intensidad.

Para muchos compradores, la combinación de tecnología potente, precio competitivo y disponibilidad inmediata —con entrega en pocos días laborables— convierte estas ofertas navideñas de Decathlon en una oportunidad difícil de ignorar, especialmente en un contexto en el que las bicicletas eléctricas siguen creciendo como uno de los regalos más demandados de la temporada.

Lo mejor es que puedes conseguir este producto por 649,99 euros, un precio que viene tras una rebaja de 850 euros (su precio original era de 1499,99 euros). Una oferta que está disponible hasta el 7 de enero de 2026, por lo que es ideal para tener en cuenta como regalo de Papá Noel o Reyes.