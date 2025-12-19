Colas en Lidl para conseguir ya el palo eléctrico que sustituye a la aspiradora, fregona y escoba: limpia desde ventanas al suelo de una pasada

El final del año 2025 es un periodo estratégico para Lidl, que multiplica las ofertas "impactantes" con el fin de seducir a una clientela siempre ávida de buenas gangas. Como es habitual, la cadena alemana no carece ni de ideas ni de promociones para acompañar a los hogares durante esta temporada repleta de compras.

Con la llegada de las fiestas, la cadena de descuento despliega una serie de ofertas en todos los departamentos. Para su banquete navideño, por ejemplo, es el momento ideal para encontrar todo lo necesario para componer tu menú sin arruinarse.

Entre los imprescindibles para el aperitivo, los productos festivos a base de salmón, las aves de corral de calidad o los postres gourmet... Todo el mundo puede preparar una comida completa a un precio mínimo. Pero Lidl no se detiene ahí. La marca también piensa en tu hogar, que en estas fechas festivas se convierte en un auténtico refugio. Ya sea para crear un rincón de relax antes de las fiestas o para preparar tu casa para recibir a tus seres queridos, el catálogo está repleto de artículos ingeniosos y asequibles.

Y quien dice fin de año, dice también limpieza a fondo antes de empezar de nuevo con buen pie. Muchos aprovechan este periodo para poner en orden su hogar antes de las celebraciones. Es precisamente aquí donde Lidl destaca con una gama de prácticos electrodomésticos para simplificarte la vida. Y entre las ofertas más esperadas, ya destaca una: una aspiradora en promoción, perfecta para empezar el nuevo año con una casa impecable. Descubre en Lidl la aspiradora multifunción 3 en 1 CrossWave. Un aparato que simplifica realmente la limpieza gracias a sus múltiples funciones.

Esta escoba con mopa extraíble y lavable a máquina no solo permite recoger el polvo, sino también fregar los suelos con una eficacia muy superior a la de una fregona convencional. Este modelo de alto rendimiento aspira, lava y seca en una sola operación. Cuenta con un potente motor y dos depósitos separados: 820 ml para el agua limpia y 480 ml para el agua sucia. Esto facilita el llenado, el vaciado y la limpieza, y le ahorra tiempo. Versátil, es adecuado para todo tipo de suelos. Laminados, baldosas, parqué o moquetas de pelo corto... No hay nada que se le resista. Su función de pulverización continua de agua elimina la suciedad sin esfuerzo, incluso en el corazón de las fibras.

Equipado también con un filtro HEPA-13, este aspirador Bissel consigue incluso purificar el aire durante la limpieza. Su mango, bloqueable en posición vertical, también facilita mucho su uso.

Con él, llegarás fácilmente a todos los rincones de la casa sin esfuerzo. Con su diseño moderno y elegante, junto con su atractivo precio, este completo aparato se convertirá en un elemento indispensable para tus tareas domésticas.